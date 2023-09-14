Комментарии

ПСБ: Высокая волатильность на валютном рынке может сохраниться и сегодня

Евгений Локтюхов, ПСБ

По итогам торгов среды курс рубль растерял большую часть приобретений начала недели; курс доллара вновь превысил 96 руб., юаня - 13,2 руб. Торговая активность в ключевых валютных парах с рублем на Московской Бирже снизилась, вновь наиболее заметно - в паре доллар-рубль, отражая возросшую неуверенность участников рынка в готовности Банка России по итогам пятничного заседания пойти на меры, способные существенно изменить баланс сил на валютном рынке.

Утром курс доллара инерционно сохраняет инерцию к умеренному росту, торгуется у 96,6 руб. Ситуация располагает к сохранению повышенной волатильности на валютном рынке, но мы по-прежнему считаем, что риски смещены в пользу укрепления рубля: сегодня Банк России планирует резко, пусть и лишь на неделю, увеличить предложение валюты (напомним, с 2,3 до 21,4 млрд руб.), интрига вокруг итогов заседания Банка России сохраняется (в арсенале ЦБР не только ставка, но и меры ужесточения регулирования), да и фундаментальные факторы (заметно подорожавшая нефть, уже состоявшееся повышение ставки) оказывают поддержку рублю.
Потенциал роста курса доллара считаем ограниченным, рассчитываем на возврат доллара в наш целевой диапазон 93-96 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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