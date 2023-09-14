«Открытие»: Динамика нефти продолжит поддерживать акции российских нефтяников

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Динамика нефти продолжит поддерживать акции российских нефтяников

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские рынки преимущественно повышаются, но в Шанхае инвесторы демонстрируют неуверенность на фоне отсутствия новостей о стимулах. Нефть удерживается выше $92 за баррель Brent, что предполагает поддержку акций российских нефтяных компаний. Кроме того, рубль вновь демонстрирует динамику, которая предполагает покупку акций.

Российский рынок пытался расти в первой половине среды, но всё же завершил день в минусе, даже на фоне непредсказуемой динамики рубля. Интригой для инвесторов остаётся решение ЦБ РФ по ставке, по которой мнения на рынке разошлись кардинально. Объём сделок на основной секции Московской Бирже составил 49,516 млрд руб.

По итогам торгов 13 сентября индекс МосБиржи - 3148,32 п. (-0,56%), а индекс РТС - 1030,65 п. (-1,81%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

FIXP-гдр 412,5 0,76% МКБ ао 6,81 0,27% Полюс 11 481 0,09%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

VK-гдр 647,4 -5,18% Россети 0,13 -2,9% ВТБ ао 0,03 -2,78% Магнит ао 5 627 -2,72% РусГидро 0,93 -2,64%

Все 10 отраслевых индекса российского рынка показали снижение. Наибольшее падение было в секторе электроэнергетики (-1,63%), который накануне был лидером роста.

Значимых корпоративных новостей не было. Тем не менее, день не остался без новостей. Московская Биржа приостанавливала торги на срочном рынке с 9:300 мск на 4 часа. Вечером биржа заявила, что может компенсировать вероятные потери для участников рынка, хотя оценивает их как незначительные. Тем не менее, технический сбой существенно на торги не повлиял.

Аутсайдером дня стали расписки VK (VKCO), торги которыми будут приостановлены в связи с редомициляцей. Вероятно, что некоторые участники торгов не желают оставаться в бумаге на неопределённый срок, так как это повлияет на общую ликвидность портфеля.

Интригой на текущий момент остаётся решение ЦБ РФ 15 сентября. Главы крупнейших банков заявляли ещё в понедельник о том, что они не ждут повышения ставки. Однако темпы инфляции продолжают ускоряться. К 11 сентября рост цен ускорился до 5,33% по сравнению с 5,19% неделей ранее. В ЦБ РФ многократно заявляли о том, что курс национальной валюты является вторичным интересом, но основной задачей для регулятора остаётся ценовая стабильность. Поэтому нельзя исключать, что ставка всё же может быть повышена. Тем более, что вторичная задача курса также пока не решена. Глава Сбербанка (SBER) Герман Греф высказался в том плане, что текущий рубль слишком слабый и его экономически обоснованный курс должен быть в диапазоне 80,0-85,0 за доллар.

По итогам торгов:

USD/RUB – 96,225 (+1,35%),

EUR/RUB – 103,35 (+1,36%),

CNY/RUB – 13,235 (+1,90%).

Базовая инфляция в США не желает замедляться

Основные индексы США демонстрировали разнонаправленную динамику. Индекс потребительских цен показал свою зависимость от цен на нефть. Индекс потребительских цен снизился в августе до 4,3% с 4,7% в июле. Однако без учёта цен на энергоносители и продовольствие годовые темпы прироста инфляции ускорились до 3,7% с 3,2% в июле. Конечно, прямым образом это не указывает на корреляцию с нефтью, но косвенно говорит о росте расходов бизнеса. Доходность 10-летних обязательств США снизилась на 1,2 Б.П. до 4,252%.

Spirit Airlines (SAVE) и American Airlines (AAL) снизили свои ожидания по кварталу на фоне растущих цен на топливо. Amazon (AMZN) объявила о повышении оплаты труда для своих водителей транспорта доставки. Акции китайского производителя электромобилей Nio (NIO) были в минусе на новостях о том, что Евросоюз начнёт разбирательство по поводу правительственных субсидий.

Динамика по секторам: Utilities +1,21%, Consumer Discretionary +0,9%, Communication Services +0,4%, Technology +0,31%, Consumer Staples +0,25%, Health +0,03%, Financials -0,1%, Materials -0,58%, Industrials -0,66%, Energy -0,75%, Real Estate -1,03%.

По итогам торгов:

DJIA - 34575,53 п. (-0,20%),

S&P 500 - 4467,44 п. (+0,12%),

NASDAQ Composite - 13813,59 п. (+0,29%).

Европейские угрозы давят на акции китайских автомобилестроителей

Азиатские рынки демонстрировали разнонаправленную динамику. Бумаги китайских производителей автомобилей были под давлением на новостях о разбирательствах в Европе по поводу государственных субсидий. На этом фоне индекс автомобилестроителей в Шанхае терял около 2%. В китайской финансовой прессе появилась информация о заявлениях Народного Банка о том, что регулятор будет поддерживать внутреннее потребление и рост цен под контролем. Однако очередные заявления без конкретики не впечатлили инвесторов. Сектор недвижимости в Гонконге терял почти 2%.

Японские индексы преимущественно повышались. Основные покупки прослеживались в акциях, которые были под давлением в последнее время. Бумаги Fast Retailing повышались более, чем на 2,5%, а Tokyo Electron более чем на 3%. В минусе торговались акции авиакомпаний и морского транспорта. Из статистики отметим падение базовых заказов машиностроения в Японии на 1,1% за июль.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 33191,54 п. (+1,48%),

Hang Seng - 18030,48 п. (+0,12%),

Shanghai Composite - 3122,13 п. (-0,03%).

Ожидания дефицита предложения удерживают нефть выше $92 за баррель Brent

Нефть удерживалась выше $92 за баррель Brent. Рост американских запасов не смутил рынок. Международное энергетическое агентство отметило, что усилия Саудовской Аравии и РФ приведут к существенному дефициту предложения в IV кварталу и некомфортному уровню запасов. При этом рынок не смутил рост американских запасов. По данным Минэнерго США, на неделе до 8 сентября коммерческие запасы нефти +3,955 млн баррелей, бензина +5,56 млн баррелей, а дистиллятов +3,93 млн баррелей.

По состоянию на 8:40 мск: