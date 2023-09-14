ПСБ: Ожидаем перехода российского рынка акций к консолидации

По нашим оценкам, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3200 пунктов

Облигации

В преддверии заседания Банка России не ждем существенных движений на рынке госбумаг.



В фокусе

Акционеры ОВК одобрили допэмиссию акций компании



По итогам собрания акционеров ОВК было принято решение произвести SPO в размере 12,5 млрд акций.

В целом, решение акционеров не стало для нас сюрпризом. О планах компании было известно довольно давно, а с учётом целей допэмиссии (погашение финансового долга перед банком Траст), было сложно ожидать, что акционеры откажутся от SPO, так как почти 28% бумаг принадлежит именно банку. Для миноритарных акционеров новость конечно же негативная, количество акций ОВК в итоге вырастет в 110 раз. Инвесторы могут воспользоваться приоритетным правом на покупку бумаг если они владели акциями ОВК на 1 сентября.

На данный момент неизвестно по какой цене будут размещены акции, но вполне вероятно, что структура акционеров изменится. Не исключаем увеличения доли в капитале ОВК государственными компаниями, так как продукция предприятия крайне важна для страны. Что касается частных инвесторов, мы считаем, что пока не стоит покупать акции ОВК и дождаться информации о цене размещения выпущенных бумаг и стабилизации котировок.

Россиискии рынок акции

На российский рынок акций вчера вновь вернулись коррекционные настроения, несмотря на то, что в начале торгов индекс МосБиржи вплотную приближался к отметке 3200 пунктов. Объёмы торгов довольно сильно просели, составив по итогам дня 55,6 млрд руб., - минимальное значение с 25 августа. Все сегменты оказались в минусе, аутсайдерами стали бумаги ИТ компаний. Сильнее остальных просели расписки VK, которые продолжают отыгрывать сообщение МосБиржи о том, что 18 сентября станет последним торговым днём для бумаг, после чего торги будут остановлены на неопределённое время в связи с редомициляцией головной компании. Вероятно, сказывается и то, что все непокрытые позиции будут закрыты принудительно. Инвесторы могут заранее начать избавляться от «плечей» в бумагах, что и вызывает столь сильный откат. В целом, долгосрочные ожидания относительно бизнеса VK у нас положительные. Если говорить про отдельные «фишки», то хуже рынка были акции ВТБ, металлургов, Газпрома и Магнита.

Из наиболее ярких корпоративных событий отметим одобренное акционерами ОВК SPO на 12,5 млрд акций. Пока неизвестно по какой цене будут реализованы бумаги, но после этой допэмиссии количество акций в обращении увеличится почти в 110 раз. На этом фоне акции компании потеряли более 30% по итогам дня.

Ожидаем, что сегодня индекс будет двигаться в диапазоне 3100-3200 пунктов. Вполне вероятно, что российский рынок перейдёт к консолидации в ожидании решения ЦБ по ставке в эту пятницу. В фокусе внимания будет также валютный курс. С сегодняшнего дня регулятор значительно увеличит объём продажи валюты в преддверии погашения еврооблигаций 16 сентября.

Россиискии рынок облигации

Котировки ОФЗ вчера изменились разнонаправленно. Так, доходности коротких бумаг выросли на 5-6 б.п. на фоне попыток доллара отыграть утраченные позиции несколькими днями ранее. Доходности длинных и среднесрочных ОФЗ, напротив, снизились еще на 2-4 б.п. – решимость ЦБ и Правительства бороться за стабильность национальной валюты позволяет рассчитывать на купирование долгосрочных инфляционных рисков. В результате, инверсия на участке 1-10 лет выросла с 11 до 21 б.п. (11,86% и 11,65% годовых соответственно).

Спрос на вчерашнем аукционе был весьма умеренным для флоатера, несмотря на то, что ВТБ ранее заявлял, что готов приобрести в свой портфель бумаг данного типа на 0,5-1,0 трлн руб. За один аукцион приобрести столь большой объем одному банку проблематично из-за отвлечения существенного объема ликвидности - ВТБ, вероятно, будет приобретать бумаги постепенно в соответствии со своими потребностями. Кроме того, ожидания по ставке изменились - после охлаждения ситуации на валютном рынке вероятность ее повышения снизилась, что делает менее привлекательным покупку ОФЗ-ПК.

В преддверии заседания Банка России не ждем существенных движений на рынке госбумаг. Вместе с тем, краткосрочные настроения инвесторов будут по-прежнему определяться динамикой на валютном рынке.

Корпоративные и экономические события

Решение по дивидендам Россетей может меняться каждый год в зависимости от результатов – гендиректор

Гендиректор Россети Андрей Рюмин в разговоре с журналистами в кулуарах ВЭФ-2023 допустил различные варианты в отношении дивидендов компании. "Решение было принято (по отмене дивидендов до 2026 г. - ИФ). Но каждый год в зависимости от результатов и планов по инвестиционной программе оно может меняться", - ответил Рюмин на соответствующий вопрос.

Наше мнение: Россети реализуют масштабную инвестиционную программу, в частности, по электрификации БАМа и Транссибирской магистрали. Инвестиционная программа Россетей в 2023-2024 годах может составит 992 млрд руб. Инвестиционная программа являет приоритетным направлением, поэтому не ожидаем дивидендов до 2026 года, отсутствие которых будет сдерживать интерес к акциям компании.