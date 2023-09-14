Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 сентября: 5 889,4199 руб/1 г золота и 70,6600/1 г серебра ЦБ РФ с 14 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 889,4199 руб.

1 грамм серебра - 70,6600 руб.

1 грамм платины - 2 777,2300 руб.

1 грамм палладия - 3 740,0000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,3599 р. (0,48%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3100 р. (0,44%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,7901 р. (1,01%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 40,5901 р. (1,10%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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