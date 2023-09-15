«Открытие»: Рубль держится вполне уверенно

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок активно снижался в первой половине дня в четверг. Давление на акции продолжает оказывать неопределённость с возможными действиями ЦБ РФ по ставке. С одной стороны, главные банкиры говорят о сохранении текущих параметров денежной политики, а, с другой, инфляция продолжает ускоряться, что предполагает соответствующую реакцию регулятора. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 51,9 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 16:10 мск Индекс МосБиржи - 3108,47 п. (-1,27%), а Индекс РТС - 1015,82 п. (-1,44%).

В середине дня лишь одна индексная бумага демонстрировала рост и это были акции «Магнита». Самыми слабыми оказались «РусАгро», «Россети», Fix Price, «РусГидро» и GlobalTrans.

Наиболее сильные движения происходят во втором и третьем эшелонах. Однако логике данные движения почти не поддаются. Чаще всего это связано с влиянием телеграм-каналов с их «мудрыми» советами по интересным идеям. Впрочем, в бумагах ОВК (UWGN) всё же есть конкретная идея падения. Связано оно с тем, что акционеры одобрили дополнительную эмиссию акций. После размещения 12,5 млрд акций доли уже существующих акционеров будут размыты в сто раз.

Если же говорить о всём рынке, то явно прослеживается нервозность перед заседанием ЦБ РФ. Прогнозы по ставке обладают существенным разбросом от сохранения на уровне 12,0% до повышения на 150 б.п. и более. Соответственно, при повышении ставки облигации станут существенной альтернативой акциям. К тому же преобладает мнение, что повышение ставки долго не продержится, и на горизонте 6-12 месяцев начнётся цикл смягчения денежной политики.

Рубль держится вполне уверенно. Объёмы в основных парах возросли ещё на прошлой неделе и пока активность не падает. Однако укрепление рубля достаточно скромное по сравнению с отступлением накануне.

По состоянию на 16:10 мск:

USD/RUB – 96,36 (+0,15%),

EUR/RUB – 102,99 (-0,35%),

CNY/RUB – 13,217 (-0,14%).

Акции автомобилестроителей Европы оказались заложниками политики

Торговые войны становятся бессмысленными в условиях взаимозависимости рынков. Не успели в Европе намекнуть по поводу расследования вопроса субсидирования китайских производителей электромобилей, как из Пекина прозвучало предупреждение о том, что подобные шаги могут повредить торговым отношениям. Соответственно, рынок немедленно отреагировал продажами акций автомобилестроителей. Бумаги Porsche теряли около 3%, BMW и Mercedes-Benz снижались почти на 2%. Рост преобладал в секторах энергетики и базовых материалов. ЕЦБ не стал брать паузу и повысил ставки ещё на 25 Б.П. до 4,0% по депозитным средствам.

По состоянию на 16:10 мск:

FTSE 100 - 7617,11 п. (+1,21%),

DAX - 15733,39 п. (+0,51%),

CAC 40 - 7274,46 п. (+0,72%).

Дефицит предложения продолжает толкать нефтяные котировки вверх

Нефть дорожала на фоне дефицита предложения. Ноябрьские поставки Brent на $2,44 дороже февральских. Соответственно, структура бэквордации в нефтяных фьючерсах сохраняется и даже расширяется. В ежемесячном обзоре ОПЕК, который вышел накануне, отмечалось, что дефицит предложения в IV квартале может составить 3 млн баррелей в сутки.

По состоянию на 16:10 мск:

Brent - $93,22 (+1,46%),

Алюминий - $2224 (+0,72%),

Золото - $1927,4 (-0,19%),

Никель - $20290 (+0,69%).

Цены производителей США отреагировали ускорением роста на фоне подорожавшей нефти

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,25% в NASDAQ до 0,4% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 4,245%.

Темпы роста цен производителей США ускорились в августе до 1,6% с 0,8% в июле. Впрочем, базовый индекс цен производителей замедлился до 2,2% с 2,4% в июле. Розничные продажи в США увеличились за август на 0,6% при ожиданиях повышения на 0,2%. Число первичных заявок на получение пособия по безработице составило 220 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 217 тыс. на предыдущей неделе.

Акции HP Inc. теряли около 2,5% на новостях о том, что Berkshire Hathaway продала акции компании на $158,5 млн. Производитель чипов Semtech отчитался лучше прогнозов, хотя, что помогло акциям дорожать более чем на 2% в рамках утренних торгов.