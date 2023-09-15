ПСБ: Независимо от варианта решения ЦБ по ставке привлекательность флоатеров сохранится

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Увеличившиеся вчера валютные интервенции Банка России не смогли оказать значимого воздействия на рынок, что негативно отразилось на котировках ОФЗ – доходности коротких бумаг выросли на 7-13 б.п. в ожидании действий Центробанка на сегодняшнем заседании.

В базовом сценарии мы склоняемся к сохранению ключевой ставки – 12% вполне достаточно для охлаждения рынка кредитования и повышения сберегательной активности населения, однако требует более продолжительного времени. Вместе с тем, для достижения более быстрого эффекта регулятор может пойти на дальнейшее повышение ставки – вероятность этого сценария также высока (35%-40%).

В целом, оба варианта решения окажут давление на короткие классические ОФЗ, в то время как привлекательность флоатеров по-прежнему сохранится.