ПСБ: Индекс МосБиржи вновь оказался в минусе по итогам дня

Российский рынок начал снижение сразу после открытия торгов. К обеду индекс ускорил своё падение, в моменте достигнув отметки 3072 пунктов. Впрочем, эта просадка была довольно быстро выкуплена, в результате чего индекс МосБиржи к окончанию вечерней сессии оказался на отметке 3125 пунктов. Отметим акции Сбербанка, которые стали единственными, кто помог индексу понести сравнительно небольшие потери. Обыкновенные бумаги банка прибавили 0,7%, а «префы» на 0,6%. Вероятно, инвесторы сместили фокус на акции Сбербанка благодаря их устойчивости и неплохой будущей дивидендной доходности.

Участники торгов ищут тихую гавань во время очередной волны распродаж. Если говорить про остальные акции, то большинство из них упали сильнее, чем основной индекс. Проявили устойчивость бумаги нефтегазовых компаний, лишь обыкновенные акции Башнефти, ЛУКОЙЛа и привилегированные акции Сургутнефтегаза потеряли больше процента. Заметно хуже рынка были внутренние сектора. Аутсайдерами стали бумаги Соллерс, которые продолжили корректироваться. Кроме этого, Соллерс был включён в SDN лист США, на фоне чего акции просели ещё на 3%, в итоге чего по итогам дня они потеряли почти 10%. Ощутимо упали акции ОВК, продолжая сильно терять в цене на фоне одобрения допэмиссии со стороны акционеров. Против рынка двигались акции Магнита благодаря сообщению компании о том, что она завершила программу выкупа собственных бумаг у нерезидентов. Магнит не исключил, что в будущем возможно возобновления байбэка.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 3100-3200 пунктов. Вероятно, вплоть до момента решения ЦБ по ставке в 13:30, рынок будет консолидироваться на уровне закрытия вчерашних торгов. Склонные ожидать продолжения распродаж, так как маловероятно, что итоги заседания регулятора улучшат настроения на рынке.