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ПСБ: Сегодня в центре внимания участников валютного рынка заседание Банка России

Евгений Локтюхов, ПСБ

В четверг рубль вновь ослабел к ключевым валютам, - попытки укрепления в первой половине дня, более выраженные в паре юань-рубль, естественные ввиду начала проведения Банком России увеличенных валютных интервенций и в целом комфортной ситуации на рынке нефти (Brent продолжила тяготеть к уверенному росту, закрепилась выше 93 долл./барр.) оказались неудачными ввиду активизации спроса на валюту в конце торговой сессии, поднявших курс доллара к 97,3 руб., а юаня - к 13.35 руб., уровням конца прошлой недели. Импульс к ухудшению позиций рубля в четверг, и так и лишенного сильной конъюнктурной поддержки ввиду заметного ослаблением ожиданий относительно ужесточения политики Банка России по итогам заседания 15 сентября, выступили сообщения о расширении США  антироссийских санкций.

В результате торговая активность на валютном рынке также ощутимо выросла, - обороты в паре доллар-рубль с поставкой "завтра" на Московской бирже достигли 1,65 млрд долл. (с 1,06 млрд днем ранее), а парой юань-рубль - 13,8 млрд юаней (в среду: 11,2 млрд ), обновив максимумы с середины августа.

Сегодня утром ключевые валюты находятся под небольшим давлением, естественным после роста предыдущих двух дней. Причем юань выглядит поувереннее, отыгрывая укрепление к доллару на фоне выхода блока неплохой статистики по Китаю. По нашему мнению, доллар в первой половине  дня перейдет к проторговке диапазона 95,5-97 руб. в ожидании  заседания Банка России и риторики регулятора по его итогам, способных заметно изменить ожидания участников рынка по балансу спроса и предложения валюты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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