«Открытие»: Нефть и признаки оживления в экономике КНР предлагают позитивный сценарий дня

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Нефть и признаки оживления в экономике КНР предлагают позитивный сценарий дня

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Нефть дорожает, азиатские рынки преимущественно растут. Сектор недвижимости в КНР всё ещё склонен к падению цен, но в промышленности и розничных продажах появляются признаки оживления. Народный Банк Китая снизил требования по норме резервирования для банков, что говорит о решимости продолжать стимулы. Однако внешние сигналы существенно не будут интересовать российский рынок до поступления новостей о решении ЦБ РФ по ставки в 13:30 мск. Поэтому в первой половине дня может преобладать осторожность, а затем рынок отыграет мягкость, или жёсткость регулятора.

Российский рынок снизился по итогам торгов в пятницу. Рынок лихорадило с первых минут торгов. В третьем эшелоне разбушевались продавцы акций, которые в последнее время показали рост на сотни процентов. Впрочем, индексные бумаги также подверглись давлению, но к вечеру ситуация чуть выправилась. США в очередной раз расширили список подсанкционных лиц и компаний. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 76,786 млрд руб.

По итогам торгов 14 сентября индекс МосБиржи - 3139,49 п. (-0,28%), а индекс РТС - 1018,31 п. (-1,20%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

Магнит ао 5 783 2,27% НЛМК ао 192,4 1,01% Сбербанк 259,98 0,7% Сбербанк-п 259,65 0,66% МосБиржа 170,08 0,21%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Россети 0,12 -4,72% AGRO-гдр 1 201,6 -4,33% РусГидро 0,89 -3,34% Сегежа 5,37 -2,89% FIXP-гдр 402,9 -2,59%

Все 10 отраслевых индексов российского рынка показали снижение. Наиболее сильным оно было в секторах электроэнергетики (-4,73%), транспорта (-4,38%), а также химии и нефтехимии (-5,24%).

Одной из идей распродаж может быть неуверенность рынка относительно решения ЦБ РФ по ставке. Уже сегодня доходность облигаций становится вполне весомой альтернативой акциям, а при повышении ставки на 50-100 б.п. ситуация будет ещё более ярко выраженной. Плюс к этому «пузыри», которые надулись в бумагах третьего эшелона должны были когда-то лопнуть. В бумагах ОВК (UWGN) есть конкретная идея падения. Связано оно с тем, что акционеры одобрили дополнительную эмиссию акций. После размещения 12,5 млрд акций доли уже существующих акционеров будут размыты в сто раз.

К вечеру резко подешевели акции «Соллерс» (SVAV) и GlobalTrans (GLTR). Компании оказались в очередном санкционном списке США. Под санкции также попал «АВТОВАЗ». То есть новые ограничения в весьма заметно касаются транспортной отрасли.

«Магнит» (MGNT) был в числе немногих акций, которые в течение дня находились в зелёной зоне. Компания завершила выкуп своих акций у нерезидентов с дисконтом в 50%. Также на рынке говорят о возможной выплате дивидендов за I полугодие, а затем и по итогам всего 2023 года.

Рубль пытался укрепляться в дневные часы, но к закрытию показал снижение, что частично сыграло в пользу акций экспортёров. Объёмы были весьма высокими. В паре USD/RUB 158,940 млрд, а в паре CNY/RUB 183,123 млрд руб. То есть можно предположить, что экспортёры всё же увеличили продажи валюты, но этого пока недостаточно для акцентированного укрепления. Вероятно, что на рубль продолжают негативно влиять истории ухода иностранного бизнеса из РФ. В частности, о завершении процесса продажи своего бизнеса в РФ объявила British American Tobacco. В любом случае, у ЦБ РФ есть поводы для повышения ставки, как для усиления позиций рубля, так и на фоне продолжающегося ускорения темпа роста инфляции.

По итогам торгов:

USD/RUB 97,34 (+1,16%),

EUR/RUB – 103,82 (+0,46%),

CNY/RUB – 13,350 (+0,87%).

Сигналы ЕЦБ и успешное IPO ARM Holdings взбодрили американский рынок

Торги в США завершились ростом индексов. Основной оптимизм пришёл от ЕЦБ, который повысил ставки на 25 Б.П., включая депозитную до 4,00%, и сигнализировал о том, что теперь денежная политика стала достаточно сдерживающей. Плюс Народный Банк Китая в очередной раз снизил требования по резервированию для банков на 25 б.п. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард намекнула, что она пока не говорит о пике ставки, но отмечает факт экономического замедления. Поэтому на рынке решили, что обеспокоенность в отношении роста деловой активности начинает доминировать над опасениями в отношении инфляции. Прогноз по ней был пересмотрен до 5,6% в 2023 году с 5,4% ранее, до 3,2% в 2024 году с 3,0% ранее и снижен до 2,1% с 2,2% в 2025 году.

Розничные продажи в США выросли на 0,6% за август при ожиданиях 0,2%. Основной прирост был обеспечен топливом, продажи которого увеличились на 5,2%. Без учёта автомобилей и бензина рост составил уже скромные 0,2%. Цены производителей США поднялись за август на 0,7%. Компонент энергетики, т.е. топлива и электричества, показал рост на 10,5%. Соответственно, в годовом выражении рост цен производителей ускорился до 1,6% с 0,8% в июле. Без учёта волатильных компонентов Core PPI показал снижение годовых темпов роста до 2,2% с 2,4% в июле. И, наконец, число первичных обращений за пособием по безработице в США составило 220 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 217 тыс. неделей ранее. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств США повысилась на 4,2 Б.П. до 4,29%, но рост доходностей не помешал рынку акций.

Первичное размещение акций ARM Holdings (ARM) прошло по цене $51 за штуку. Ранее сообщалось, что книга заявок была переподписана более чем в 10 раз. На торгах в четверг акции начинали около $56, но закрыли сессию выше $63. Слухи в финансовой прессе о том, что Disney (DIS) намерена снизить свой прогноз по подписчикам Disney+ негативно сказались на бумагах конкурентов Netflix (NFLX) и Roku (ROKU). Berkshire Hathaway продала 5,5 млн акций HP Inc (HPQ). Акции производителя систем мониторинга уровня сахара в крови Dexcom (DXCM) заметно просели на очередных новостях о том, что Apple (AAPL) разрабатывает систему бесконтактного измерения данного параметра. Забастовка на СПГ активах Chevron (CVX) в Австралии набирает обороты и работники уже угрожают полной приостановкой производства, а не только часами простоя. Wall Street Journal также пишет о том, что переговоры профсоюзов работников автомобилестроения с главными компаниями сектора почти зашли в тупик и полномасштабная забастовка может быть неизбежной. При этом General Motors (GM) и Ford Motor (F) синхронно сообщили о том, что направили улучшенное предложение по зарплатам, но пока не получили ответ.

Динамика по секторам: Real Estate +1,71%, Utilities +1,47%, Materials +1,4%, Energy +1,26%, Communication Services +1,18%, Industrials +0,99%, Consumer Discretionary +0,88%, Financials +0,87%, Consumer Staples +0,82%, Technology +0,7%, Health +0,25%.

По итогам торгов:

DJIA - 34907,11 п. (+0,96%),

S&P 500 - 4505,10 п. (+0,84%),

NASDAQ Composite - 13926,05 п. (+0,81%).

Китайская промышленность и розничные продажи демонстрируют признаки оживления

Азиатские рынки преимущественно повышались. В Китае позитивный фон сформировался за счёт действий Народного Банка, который снизил норму резервирования для банков на 25 Б.П. Кроме того, данные за август начинают вселять некоторые надежды на ускорение экономики. Рост в промышленности ускорился до 4,5% с 3,7% в июле при ожиданиях 4,0%. Рост розничных продаж ускорился до 4,6% с 2,5% в июле при ожиданиях 3,0%. Единственно, цены на жильё показали снижение на 0,1%, как и в июле, а инвестиции в основной капитал замедлили темпы роста до 3,2% с 3,4%. Безработица в КНР снизилась до 5,2% с 5,3%. В Шанхае наибольший рост более 2% демонстрировали секторы здравоохранения и полупроводниковой промышленности. В Гонконге рост на 1,5% состоялся в технологичном секторе и более 1% в секторе энергетики.

Японские инвесторы также придерживались оптимизма. Nikkei 225 поднимался выше 33600 пунктов. Прежде всего, прослеживается традиционная корреляция с американским рынком. Сильные итоги первичного размещения акций ARM Holdings побуждают к покупкам полупроводниковых компаний. Бумаги SoftBank Group Corp., которая проводила IPO ARM, повышались на 2,8%, хотя стартовали день выше 5% роста, Tokyo Electron повышались на 3,0%, а вот производителя тестового оборудования Advantest Corp. Едва удерживались от падения. Сектор нефтепереработки демонстрировал повышение более чем на 4%, а в минусе были секторы потребления и авиакомпаний. Акции Toyota Motor прибавляли более 3% на ожиданиях забастовки американских работников автомобильной промышленности.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 33542,65 п. (+1,13%),

Hang Seng - 18257,83 п. (+1,16%),

Shanghai Composite - 3118,36 п. (-0,26%).

Нефтепереработка в Китае взяла новый рекорд

Нефть уже торгуется выше $94 за баррель Brent. Сигналом к повышению стали данные из Китая, где промышленность и розничные продажи, наконец-то, начали расти, а не снижаться. Кроме того, объёмы переработки в КНР достигли нового рекорда. В августе они увеличились на 19,6% в годовом выражении до 15,23 млн баррелей в сутки. Если не случится крутого разворота, то нефть может завершить в плюсе третью неделю подряд и на годовом максимуме.

По состоянию на 8:45 мск: