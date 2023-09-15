ПСБ: Индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 3100-3200 пунктов

Индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 3100-3200 пунктов

Крайне маловероятно, что итоги заседания ЦБ улучшат рыночный сантимент, по этой причине можем вновь увидеть снижение рынка.

Облигации Независимо от варианта решения ЦБ по ставке привлекательность флоатеров сохранится.



В фокусе

Сегодня состоится заседание ЦБ по ключевой ставке



Сегодня состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. Ожидания относительно решения ЦБ неоднозначные. На прошлой неделе регулятор дал ряд сигналов относительно возможности дополнительного повышения ставки (выше 12%). Рынок воспринял это как данность и стал переоценивать стоимость активов. Обсуждались прогнозы повышения ставки на 100-300 б.п.

Однако на этой неделе главы крупнейших банков заявили, что не ждут повышения ставки сейчас, так как после внепланового и резкого повышения в августе прошло слишком мало времени для оценки целесообразности дальнейшего повышения.

Мы с позицией крупнейших госбанков солидарны и пока не стали корректировать прогноз по ключевой ставке. Фактическая инфляция остается вблизи нашего прогноза (инфляция 6,4% г/г на конец года) и базового прогноза ЦБ (5-6,5% на конец текущего года). Сигналов относительно недостаточности уже реализованного внепланового повышения ключевой ставки (до 12%) еще нет (его может быть достаточно для нейтрализации рисков высокой инфляции в 2024 году). Кроме того, потенциал безболезненного для экономического роста повышения ставки, по нашим оценкам, исчерпан (мы уже снизили прогноз динамики реального ВВП России с 2% до 1,5% в 2024 г. и видим, что экономические ожидания других участников рынка также ухудшаются).

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи вновь оказался в минусе по итогам дня. Российский рынок начал снижение сразу после открытия торгов. К обеду индекс ускорил своё падение, в моменте достигнув отметки 3072 пунктов. Впрочем, эта просадка была довольно быстро выкуплена, в результате чего индекс МосБиржи к окончанию вечерней сессии оказался на отметке 3125 пунктов. Отметим акции Сбербанка, которые стали единственными, кто помог индексу понести сравнительно небольшие потери. Обыкновенные бумаги банка прибавили 0,7%, а «префы» выросли на 0,6%. Вероятно, инвесторы сместили фокус на акции Сбербанка благодаря их устойчивости и неплохой будущей дивидендной доходности. Участники торгов ищут тихую гавань во время очередной волны распродаж. Если говорить про остальные акции, то большинство из них упали сильнее, чем основной индекс. Проявили устойчивость бумаги нефтегазовых компаний, лишь обыкновенные акции Башнефти, ЛУКОЙЛа и привилегированные акции Сургутнефтегаза потеряли больше процента. Заметно хуже рынка были внутренние сектора. Аутсайдерами стали бумаги Соллерс, которые продолжили корректироваться. Кроме этого, Соллерс был включён в SDN лист США. Ощутимо упали акции ОВК, продолжая сильно терять в цене на фоне одобрения допэмиссии со стороны акционеров. Против рынка двигались акции Магнита благодаря сообщению компании о том, что она завершили программу выкупа собственных бумаг у нерезидентов. Магнит не исключил, что в будущем возможно возобновление байбэка.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 3100-3200 пунктов. Вероятно, вплоть до момента решения ЦБ по ставке в 13:30, рынок будет консолидироваться на уровне закрытия вчерашних торгов. Склонны ожидать продолжения распродаж, так как маловероятно, что итоги заседания регулятора улучшат настроения на рынке.

Отдельно отметим, что акции нефтегазовых компаний никак не отыграли рост цен на нефть. На этом фоне считаем, что по мере улучшения рыночного сантимента, бумаги именно этого сегмента будут восстанавливаться быстрее остальных.

Россиискии рынок облигации

Увеличившиеся вчера валютные интервенции Банка России не смогли оказать значимого воздействия на рынок, что негативно отразилось на котировках ОФЗ – доходности коротких бумаг выросли на 7-13 б.п. в ожидании действий Центробанка на сегодняшнем заседании.

В базовом сценарии мы склоняемся к сохранению ключевой ставки – 12% вполне достаточно для охлаждения рынка кредитования и повышения сберегательной активности населения, однако требует более продолжительного времени. Вместе с тем, для достижения более быстрого эффекта регулятор может пойти на дальнейшее повышение ставки – вероятность этого сценария также высока (35%-40%).

В целом, оба варианта решения окажут давление на короткие классические ОФЗ, в то время как привлекательность флоатеров по-прежнему сохранится.



Корпоративные и экономические события

Магнит выкупил 21,5% акций у зарубежных инвесторов



Ритейлер "Магнит" подвел итоги buyback для инвесторов-нерезидентов: компания выкупила 21 млн 903 тыс. 163,8 акций, или 21,5% бумаг. Согласно сообщению ритейлера, всего на выкуп было потрачено порядка 48,5 млрд рублей. Цена выкупа была установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, которое предполагает дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, - 2 215 рублей/акция. Таким образом, компания полностью завершила расчеты с акционерами, включая тех, кто владел бумагами компании через Euroclear.



Наше мнение: если выкупленные в рамках buyback бумаги будут погашены, то акции Магнита получат еще больший импульс к росту, так как увеличится прибыль на 1 акцию и потенциальные дивиденды. Также есть вариант проведения новых сделок слияния и поглощения, чтобы усилиться в регионах, конкурируя с Х5, или же продажи стратегическому инвестору. На этом фоне на бумаги Магнита смотрим положительно, целевой уровень 6799 руб./акцию.



США ввели санкции против "Арктик Энерджис", одного из подрядчиков "Арктик СПГ 2", и "дочки" НОВАТЭКа "Арктическая перевалка"



США ввели санкции против ООО "Арктик Энерджис", а также ООО "Арктическая перевалка", говорится в сообщении OFAC. В июле 2022 года французская Technip Energies, (бывший лидер ЕРС-подрядчика проекта "Арктик СПГ 2") передала "НИПИГАЗу" долю в "Арктик Энерджис". Также санкции введены в отношении ООО "Арктическая перевалка", владеющего терминалами по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке.



Наше мнение: сами суда-хранилища Саам ПХГ и Коряк ПХГ также подпали под санкции. НОВАТЭК планировал использовать их для перевалки СПГ в обычные газовозы. Оба ПХГ уже находятся на местах и в российской юрисдикции, поэтому здесь влияние санкций вряд ли будет ощущаться. Но для покупателей СПГ напрямую с ПХГ на условиях FOB растут риски попадания под вторичные санкции. Акции НОВАТЭКа вчера не отреагировали на новость (-0,5%), и мы все равно считаем компанию хорошей ставкой на развитие рынка СПГ в России.



АвтоВАЗ и Соллерс включены в санкционные списки США - OFAC



Российские автопроизводители "АвтоВАЗ" и "Соллерс" включены в санкционные списки США, следует из текста лицензии Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).



Наше мнение: акции Соллерс потеряли вчера на этом фоне 12%. В моменте считаем реакцию рынка избыточной. Соллерс делает огромный шаг на пути к локализации производства, и мы считаем бизнес его будет расти по мере восстановления автомобильного рынка и благодаря уверенной стратегии развития компании с фокусом на импортозамещение. Компания сообщила вчера, что не видит негативных последствий от попадания под санкции США.



Угледобыча на шахте Распадская приостановлена на 90 суток



На 90 суток суд запретил Распадской добычу угля из лавы. Причина – несоблюдение требований, обеспечивающих безопасность рабочих. Однако в компании сообщили, что намерены возобновить добычу угля в полном объёме в ближайшие дни. Акции Распадской снизились в четверг на 2%.



Наше мнение: 24 апреля текущего года суд уже выносил решение о приостановке добычи Распадской из-за возгорания в шахте. Но уже 3 мая, то есть чуть больше чем через неделю, компания сообщила о возобновлении работ.

Постановление суда считаем незначимым разовым фактором, который не окажет существенного влияния на финансовые результаты компании. В целом у нас позитивный взгляд на бизнес Распадской, однако вопрос о выплате дивидендов остается открытым и, вероятно, останется таким еще долгое время, так как материнская компания Evraz может решить остаться в Великобритании.