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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 сентября: 5 916,7900 руб/1 г золота и 70,8100/1 г серебра

ЦБ РФ с 15 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 916,7900 руб.
  • 1 грамм серебра - 70,8100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 785,5701 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 815,0901 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,3701 р. (0,46%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1500 р. (0,21%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,3400 р. (0,30%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 75,0900 р. (2,01%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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