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ПСБ: Индекс МосБиржи резко изменил своё движение после решения Банка России по ставке, завершив день ростом

ЦБ РФ поднял ставку на 100 б.п., до 13%, однако риторика регулятора в пресс-релизе оказалась нейтральной, что, как мы считаем, и вызвало волну покупок на российском рынке акций. Практически все бумаги смогли подрасти по итогам дня. Ожидаемо сильно показали себя акции ИТ компаний, которые наиболее чувствительно к изменению настроений на рынке. Наиболее скромную динамику показали расписки ВК из-за того, что после 18 сентября МосБиржи временно приостановит торги акциями из-за редомициляции головной компании. Заметно прибавили также акции транспортного сектора, здесь лидерами стали бумаги Совкомфлота и НМТП. Отметим сильный рост акций ОВК, которые отскочили после падения почти в 3 раза.

Из аутсайдеров выделим бумаги АЛРОСА, которые были под давлением из-за новостей о том, что страны Запада планирует ввести новые ограничения против продукции компании.

Не исключаем, что в рост российского рынка продолжится в понедельник, однако в течение недели индекс МосБиржи рискует растерять все приобретения из-за явного дефицита идей, и в итоге может опуститься ниже отметки 3100 пунктов. Из отдельных бумаг, предпочтение отдаём акциям МосБиржи, Совкомфлота, ЛУКОЙЛа и Транснефти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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