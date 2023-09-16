ПСБ: Индекс МосБиржи резко изменил своё движение после решения Банка России по ставке, завершив день ростом

ЦБ РФ поднял ставку на 100 б.п., до 13%, однако риторика регулятора в пресс-релизе оказалась нейтральной, что, как мы считаем, и вызвало волну покупок на российском рынке акций. Практически все бумаги смогли подрасти по итогам дня. Ожидаемо сильно показали себя акции ИТ компаний, которые наиболее чувствительно к изменению настроений на рынке. Наиболее скромную динамику показали расписки ВК из-за того, что после 18 сентября МосБиржи временно приостановит торги акциями из-за редомициляции головной компании. Заметно прибавили также акции транспортного сектора, здесь лидерами стали бумаги Совкомфлота и НМТП. Отметим сильный рост акций ОВК, которые отскочили после падения почти в 3 раза.

Из аутсайдеров выделим бумаги АЛРОСА, которые были под давлением из-за новостей о том, что страны Запада планирует ввести новые ограничения против продукции компании.