«Открытие»: Решение ЦБ РФ, прежде всего, обусловлено инфляционными рисками

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок демонстрировал склонность к снижению в первой половине дня в пятницу, но минимумы недели перебиты не были. Всему виной динамика рубля, который укреплялся перед решением ЦБ РФ. Регулятор не стал отходить от своей твердой позиции и повысил ставку на 100 б.п., а также допускает её дальнейший рост. Однако уже после решения в рубле начался небольшой откат. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 31,5 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3144,9 п. (+0,17%), а индекс РТС - 1024,2 п. (+0,58%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Московская Биржа», Fix Price, OZON Holdings, N+ Group, TCS Group. Самыми слабыми оказались «Алроса», АФК «Система», «ПИК», «НОВАТЭК» и «Аэрофлот».

Слабость бумаг «Алроса» (ALRS) связана с новостями о том, что G7 может принять косвенные ограничения на импорт алмазов из РФ. Reuters сообщает, ссылаясь на представителя правительства Бельгии, что о запрете будет объявлено в ближайшие 2-3 недели, а в действие он вступит в январе. Впрочем, это не означает, что подобная мера существенно повлияет на экспорт компании. «Алроса» уже весьма продуктивно переориентировала свои продажи на дружественные рынки.

Акции Genetico (GECO) выбились в лидеры второго и третьего эшелона. Росздравнадзор принял решение о включении компании в перечень организаций, имеющих право проводить клинико-лабораторные исследования медицинских изделий для их регистрации на территории стран ЕАЭС.

Рынок не удовлетворился динамикой перевозок «Аэрофлота» (AFLT). За летний период компания перевезла 7,86 млн пассажиров, что лишь на 4,4% больше, чем год назад.

Акции «Газпрома» (GAZP) в плюсе. Компания осуществила первую доставку СПГ по Северному морскому пути. Газовоз «Великий Новгород» разгрузился на приёмном терминале «Таншань» в Китае.

Однако все корпоративные новости в пятницу стоит отнести на второй план. Главным событием стало решение ЦБ РФ повысить ставку на 100 б.п., хотя главы крупнейших банков предполагали сохранение денежной политики на прежнем уровне. Решение, прежде всего, обусловлено инфляционными рисками. Собственно говоря, регулятор повысил свой прогноз по инфляции на конец года до 6,0%-7,0%. На этом фоне также повышен прогноз по ставке до конца года и теперь он составляет 13,0%-13,6%. То есть может состояться ещё одно, или два повышения на 50-100 базисных пункта. В текст итогового заявления вернулась формулировка об оценке целесообразности дальнейшего повышения ставки. Регулятор отмечает экономический рост по широкому кругу отраслей и ждёт ВВП по итогам года в диапазоне 1,5%-2,5%. При этом наблюдаются существенные проинфляционные риски на среднесрочном горизонте. Завышенные инфляционные ожидания могут провоцировать дальнейшее кредитное расширение, которое будет усиливать инфляцию.

В целом, нельзя говорить о том, что ставка ЦБ РФ является эффективным инструментом управления курсом национальной валюты. Поэтому ещё в середине недели мы делали предположение, что именно продолжающееся ускорение инфляции побудит к повышению ставки. Косвенно рубль может получить поддержку от рынка облигаций, который при таких доходностях становится неплохой альтернативой акциям. Если же говорить о влиянии на курс, то многие считают необходимым ужесточение мер валютного контроля в части обязательной продажи выручки. Добровольное увеличение пока не оказывает какого-либо существенного эффекта. Более крепкий рубль при дальнейшем улучшении логистики импорта снизит цены на импортные товары, что неминуемо позитивно скажется на ценовой стабильности, а предсказуемость курса рубля позволит промышленности более эффективно планировать стратегии расширения внутреннего производства.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 96,74 (-0,61%),

EUR/RUB – 103,02 (-0,77%),

CNY/RUB – 13,277 (-0,55%).

Рост розничных продаж в Китае вдохновил акции люксовых производителей Европы на бурное повышение

Европейские индексы повышались. Накануне ЕЦБ повысил ставки на 25 б.п., но одновременно подал сигнал о том, что цикл ужесточения может быть завершён. Кроме того, статистика из Китая показала ускорение темпов розничных продаж и промышленности. Естественно, что на это немедленно отреагировали акции люксовых производителей. В частности, бумаги Kering и LVMH прибавляли около 3%. В акциях H&M, продающей брендовую одежду, падение более 4% на отчётности, показавшей отсутствие роста продаж в последнем отчётном квартале. Бумаги Bayer повышались более чем на 1% на планах руководства сократить управленческий аппарат.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7732,31 п. (+0,77%),

DAX - 15958,15 п. (+0,97%),

CAC 40 - 7420,19 п. (+1,53%).

Китайская статистика позволит нефти завершить третью неделю в плюсе

Нефть сдала утренние позиции, но всё ещё оставалась в плюсе. Китайская статистика не только показала ускорение темпов роста розничных продаж и промышленности. В августе нефтепереработка отметилась очередным рекордом. Китайские НПЗ перерабатывали 15,23 млн баррелей в сутки, что на 19,6% больше, чем в августе прошлого года. Естественно, что структура бэквордации в нефтяных фьючерсах сохраняется и имеет склонность к расширению. Ноябрьский Brent на $0,78 дороже декабрьского, на $1,73 дороже январского и на $2,62 дороже февральского.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $93,87 (+0,18%),

Алюминий - $2194 (-1,17%),

Золото - $1938,6 (+0,08%),

Никель - $20125 (-0,52%).

Волатильность на американском рынке может быть повышенной из-за экспирации производных инструментов

Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт индексов от -0,2% снижения в NASDAQ до 0,1% роста в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась до 4,333% по сравнению с 4,29% накануне на закрытии торгов.

Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка неожиданно поднялся до 1,90 п. в сентябре с-19,0 п. в августе при ожиданиях -10,0 п. Далее в США выйдет статистика по промышленному производству, предварительный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана и отчёт Baker Hughes по активным буровым. Ситуация на рынке США может быть достаточно волатильной из-за экспирации различных производных инструментов в объёме до $3,40 трлн по номиналу.

Профсоюзы автомобилестроительной отрасли всё же начали забастовку. Пока она касается трёх предприятий в Детройте.