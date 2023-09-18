Комментарии

ПСБ: Повышение ставки полностью не учтено в доходностях коротких ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В пятницу повышение ключевой ставки на 100 б.п. – до 13% спровоцировало рост доходности коротких ОФЗ на 13-19 б.п. – до 12,08%-12,18% годовых по 1-2-летним бумагам. Доходность 10-леток, напротив снизилась на 2 б.п. – до 11,64% годовых – ужесточение монетарной политики ЦБ будет способствовать снижению долгосрочных инфляционных рисков.

В целом, сигнал регулятор остался без изменения, который в текущих условиях можно рассматривать, как нейтральный с возможностью сохранения или повышения ставки. При этом ЦБ отметил, что период удержания ставок на высоком уровне будет продолжительным. На наш взгляд, данный фактор пока полностью не учтен в доходностях коротких ОФЗ (сроком 1-2 года) и на текущей неделе продажи на данном участке кривой, скорее всего, сохранятся.

Длинные ОФЗ будут оставаться лучше рынка. Вместе с тем, учитывая риски глобальной неопределенности по-прежнему отдаем предпочтение флоатерам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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