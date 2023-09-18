ПСБ: Акции Российский рынок продолжит восстанавливаться

По нашим оценкам, индекс МосБиржи будет торговаться в диапазоне 3140-3200 пунктов. Предпочтение отдаём акциям нефтегазового и ИТ сегментов.

Облигации Повышение ставки полностью не учтено в доходностях коротких ОФЗ.



В фокусе

Банк России поднял ключевую ставку на 100 б.п., до 13%



Согласно ожиданиям рынка, ЦБ РФ умеренно повысил ключевую ставку: +100 б.п., до 13%, по итогам заседания в пятницу 15 сентября. Курс рубля на этом фоне практически не изменился.



Регулятор дал сигнал, что будет рассматривать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Причина – риски длительного удержания высокой инфляции, что может помешать вернуть инфляцию к таргету в 4% в 2024 г.



Ключевая ставка. Обновленный прогноз Банка России предполагает, что до конца года средняя ключевая ставка составит 13–13,6%. Таким образом, предел повышения ставки достигнут или уже близок.



С учетом высоких проинфляционных рисков ЦБ прогнозирует продолжительное сохранение жестких денежно-кредитных условий. Прогноз средней ключевой ставки на 2024 год – 11,5–12,5%. Это значит, что высоки шансы на сохранение двузначной ключевой ставки до конца 2024 г., хотя ЦБ и предполагает возможность ее постепенного снижения.



ВВП. Ужесточив денежно-кредитную политику, Банк России ухудшил прогноз динамики реального ВВП России в 2024 г.: 0,5–1,5% против 0,5–2,5% ранее. Новый прогноз ЦБ соответствует текущим консенсус-ожиданиям рынка (1,5%), но хуже прогноза Минэкономики (2,3%), который будет заложен в бюджет.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи завершил торги в пятницу ростом, поднявшись к окончанию вечерней сессии выше отметки 3150 пунктов. Восстановление российского рынка происходило на сниженных объёмах торгов, которые составили 60,9 млрд руб. Главным событием стало решение Банка России по ставке. По итогам заседания регулятор поднял её до 13%. Риторика регулятора оказалась, в целом, нейтральной, что и способствовало резкому росту индекса МосБиржи. Все сегменты показали положительную динамику по итогам дня. Ожидаемо сильно, на фоне возвращения покупателей, показали себя акции ИТ компаний, которые наиболее чувствительны к изменению настроений на рынке. Отметить здесь можем скромную динамику расписок VK. Сегодня последний день торгов бумагами, после чего они будут приостановлены на некоторое время из-за редомициляции головной компании. Сильный рост также показали бумаги из потребсектора и сегмента электроэнергетики. В числе лидеров оказались акции МосБиржи, на данный момент они торгуются на уровнях осени 2021 года, вблизи отметки 177 руб. Спрос на бумаги компании вернулся после повышения ставки ЦБ РФ, инвесторы ожидают увеличения процентных доходов. Из менее ликвидных бумаг наибольший рост продемонстрировали акции ОВК, подорожав за день почти на 24%. Мы по-прежнему смотрим на них достаточно осторожно, отскок в пятницу связан исключительно с сильной перепроданностью акций компании. Из аутсайдеров отметим бумаги АЛРОСА, которые были под давлением из-за новостей о том, что в ближайшие несколько недель страны G7 планируют ввести новые ограничения на поставки российских алмазов.

Ожидаем сегодня увидеть продолжение восстановления рынка акций. По нашим оценкам, индекс МосБиржи будет торговаться в диапазоне 3140-3200 пунктов. В текущих условия отдаём предпочтение акциям нефтегазового сектора на фоне высоких цен на нефть. Кроме этого, в числе лидеров сегодня могут оказаться бумаги ИТ компаний благодаря улучшению рыночного сантимента.

Россиискии рынок облигации

В пятницу повышение ключевой ставки на 100 б.п. – до 13% спровоцировало рост доходности коротких ОФЗ на 13-19 б.п. – до 12,08%-12,18% годовых по 1-2-летним бумагам. Доходность 10-леток, напротив, снизилась на 2 б.п. – до 11,64% годовых – ужесточение монетарной политики ЦБ будет способствовать снижению долгосрочных инфляционных рисков.

В целом, сигнал регулятора остался без изменения, который в текущих условиях можно рассматривать как нейтральный с возможностью сохранения или повышения ставки. При этом ЦБ отметил, что период удержания ставок на высоком уровне будет продолжительным. На наш взгляд, данный фактор пока полностью не учтен в доходностях коротких ОФЗ (сроком 1-2 года) и на текущей неделе продажи на данном участке кривой, скорее всего, сохранятся.

Длинные ОФЗ будут оставаться лучше рынка. Вместе с тем, учитывая риски глобальной неопределенности, по-прежнему отдаем предпочтение флоатерам.



Корпоративные и экономические события

Ведомства предложили ввести заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов из РФ в $250/т - источники



Минфин и Минэнерго предложили ввести заградительную пошлину на экспорт из РФ нефтепродуктов, но готовы возместить ее тем компаниям, которые обеспечат необходимые поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

По словам источников, предлагается ввести пошлину в размере $250 за тонну как для светлых, так и для темных нефтепродуктов. Если компания выполнит квоты Минэнерго по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, то уплаченная пошлина им вернется в виде обратного акциза на нефть.

Один из источников отметил, что такую высокую пошлину предлагается ввести в качестве меры, препятствующей "серому экспорту".



Наше мнение: ситуация на оптовом рынке нефтепродуктов продолжает оставаться сложной, цены аномально растут, что в итоге стало приводить и к росту цен в рознице, и к нехватке топлива в некоторых регионах, что критично для аграриев. Это произошло по совокупности причин, но в основном из-за того, что на экспорт

выгоднее поставлять, чем на внутренний рынок, плюс слабый рубль, также сыграло роль и сокращение демпферных выплат вдвое с сентября и осенний техрегламент на НПЗ. Введение заградительных пошлин потенциально может стать дополнительным инструментом для стабилизации ситуации, но пока нет ясности, по каким критериям будут оцениваться компании. Таким образом, пока решение проблемы в процессе, и мы не ждем выраженной реакции в бумагах «нефтянников»: экспортеры скорее выигрывают от слабого рубля и высокой цены на нефть, а для компаний с высоким уровнем переработки сокращение выплат по демпферу (или его обнуление в сентябре из-за того, что биржевые цены на бензин и дизель превышают индикативные более чем на 20% и 30%) компенсируется высокими ценами на внутреннем рынке.