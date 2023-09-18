«Открытие»: Растущая нефть будет помогать российскому рынку

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Растущая нефть будет помогать российскому рынку

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. С одной стороны, дорожает нефть на фоне дефицита предложения, но, с другой стороны, на китайском рынке вновь дешевеют акции сектора недвижимости. Бумаги застройщика China Evergrande провалились на 25% в начале дня на новостях об аресте сотрудников центрального офиса.

Итоги предыдущей недели

На прошедшей неделе индекс МосБиржи поднялся с 3142,88 п. до 3152,53 п., а индекс РТС с 1012,4 п. до 1029,15 п. Пара EUR/USD снизилась с $1,0701 до $1,0664. USD/RUB снизилась с 97,78 до 96,81, а EUR/RUB с 104,80 до 102,93. Нефть Brent подорожала с $90,65 до $93,93 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1942,70 до $1949,70 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 886,64 до 880,27 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 4457,49 п. до 4450,32 п.

Аресты в офисе China Evergrande вновь давят на сектор недвижимости в Гонконге и Шанхае

Азиатские рынки начали новую неделю неуверенно, В Японии торги не проводились по случаю Дня почитания старших. В Гонконге на старте дня акции China Evergrande обвалились на 25% на новостях об аресте некоторых сотрудников центрального офиса. Участники рынка опасаются, что это лишь добавит проблем застройщику, который испытывает проблемы с обслуживанием долга. В Шанхае наиболее сильный рост показывали секторы цикличных товаров, новой энергетики и автомобилестроения. Снижение более 1% было в секторах недвижимости и полупроводниковой промышленности.

По состоянию на 8:20 мск:

Hang Seng - 17977,11 п. (-1,13%),

Shanghai Composite - 3114,28 п. (-0,11%).

Нефть позитивно начинает новую неделю

Нефть вновь дорожает. Предыдущие три недели котировки актива завершали ростом. Главным фактором остаётся политика добывающих стран, которые вкупе с официальными квотами также дополнительно добровольно снизили производство и экспорт. Впрочем, без фактора относительно стабильной статистики США, а также улучшения данных по Китаю, одного сокращения было бы недостаточно. В КНР нефтепереработка в августе установила новый рекорд на уровне 15,23 млн баррелей в сутки.

Буровая активность в США почти на 16% ниже, чем год назад. Согласно отчёту Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых выросло на 2 штуки до 515 единиц. Это на 84 единиц ниже, чем год назад.

По состоянию на 8:40 мск: