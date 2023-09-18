Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 сентября: 5 908,4502 руб/1 г золота и 70,3400/1 г серебра ЦБ РФ с 16 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 908,4502 руб.

1 грамм серебра - 70,3400 руб.

1 грамм платины - 2 805,4800 руб.

1 грамм палладия - 3 911,5200 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,3400 р. (0,14%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4700 р. (0,66%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,9099 р. (0,71%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 96,4299 р. (2,53%) . dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







