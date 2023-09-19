«Открытие»: Китайский спрос уже не сдерживает нефть

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок не смог удержаться в плюсе в первой половине дня в понедельник. Частично это связано с укреплением рубля, который начинал день в минусе, но смог развернуться. Корпоративных новостей немного. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 27,8 млрд руб.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3137,67 п. (-0,47%), а индекс РТС - 1023,74 п. (-0,53%).

Лидерами среди индексных бумаг были VK, «РусАгро», привилегированные и обыкновенные «Татнефть», привилегированные «Транснефть». Самыми слабыми оказались «Алроса», ММК, НЛМК, МТС и OZON Holdings. Во втором эшелоне лидировали бумаги ТМК с ростом более 3%, а слабее всех были ДВМП с падением более 2,5%.

Акции «Алроса» (ALRS) вновь заметно снижались. Издание Le Soir пишет, что Бельгия намерена представить проект санкций против российских алмазов на Генеральной Ассамблеи ООН 19 сентября. Предполагается, что поставки российских алмазов могут быть полностью запрещены в Европе и G7 странах уже в 2024 году.

Акции МТС (MTSS) также в минусе. ФАС предписала операторам большой четверки отменить плату за услугу раздачи интернет трафика. В случае отказа ведомство может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства. Нельзя сказать, что потеря дохода от данной услуги станет большой проблемой для операторов связи, но этим дело не ограничится.

Акции нефтяников преимущественно в плюсе. Brent торгуется выше $94 за баррель. При этом ожидания на рынке нацелены на уровень в $100. Соответственно, при растущей нефти и слабом рубле результаты компаний в III квартале будут существенно лучше, чем в предыдущий.

Рубль в начале дня слабел, но затем всё же смог перейти к укреплению. Как мы уже отмечали, повышение объёмов произошло уже полторы недели назад. Возможно, что до рынка дошли дополнительные добровольные продажи экспортёров. Также отмечается рост экспортной цены российской нефти. Укрепление рубля пока не является стабильным, но после повышения ставки ЦБ РФ инвестиции в облигации вместо валюты становятся привлекательной альтернативой.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 96,57 (-0,25%),

EUR/RUB – 102,87 (-0,06%),

CNY/RUB – 13,219 (-0,24%).

Неделя заседаний центральных банков начинается в Европе с продаж

Европейские индексы преимущественно снижались. На текущей неделе пять центральных банков примут решения по ставкам. В их число входят регуляторы Норвегии, Швеции, Швейцарии, Банк Англии и ФРС. Как минимум, повышения ставки ждут от Банка Англии, а вот от ФРС ожидания склоняются в сторону паузы. Из отдельных акций отметим провал бумаг Nordic Semiconductor на 13% после ухудшения прогноза выручки на III квартал. Акции Societe Generale теряли более 6% на фоне заявлений о том, что выручка банка может показать нейтральную динамику в ближайшие годы.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7683,91 п. (-0,36%),

DAX - 15769,43 п. (-0,78%),

CAC 40 - 7297,21 п. (-1,11%).

Китайский спрос уже не сдерживает нефть

Котировки нефти остаются в плюсе выше $94 за баррель. Противниками прогноза роста цен на нефть были пессимисты, которые предполагали снижение спроса в Европе, а также слабый спрос в Китае. Однако данные по нефтепереработки в КНР свидетельствуют о том, что в августе НПЗ КНР перерабатывали по 15,23 млн баррелей в сутки, что является новым рекордом. Соответственно, смягчение опасений за спрос переводят ожидания в зону выше $100+.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $94,75 (+0,87%),

Алюминий - $2209,5 (+0,61%),

Золото - $1948,2 (-0,08%),

Никель - $19945 (+0,13%).

Инфляционное влияние нефти начинает беспокоить участников рынка США

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,05% в Dow Jones до 0,2% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам повысилась до 4,337%. Из статистики дня можно отметить индекс NAHB (Строительного рынка), который выйдет в 17:00 мск.

Цены на нефть уже начинают беспокоить рынок, так как могут вернуть тенденцию в инфляции к росту. Соответственно, если инфляция вновь начнёт ускоряться, то регуляторы способны пойти на дальнейшие повышения ставок.

Акции Micron прибавляли 2,5% на повышении рекомендаций Deutsche Bank, где считают восстановление цен на чипы памяти более быстрым. Бумаги Apple повышались на 0,5% - аналитики отмечают достаточно активные заказы на iPhone 15, что может изменить ожидания по выручки в текущем и следующем квартале.