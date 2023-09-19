ПСБ: Объявление о размещении завтра ОФЗ-ПД окажет умеренное давление на кривую
Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ
Вчера кривая ОФЗ снизилась на 3-11 б.п., инверсия на участке 1-10 лет снизилась на 2 б.п. – до 52 б.п. (12,13% и 11,61% годовых соответственно). Опубликованный в пятницу среднесрочный прогноз ЦБ, который предполагает выход инфляции к таргету в 4% к концу 2024 г., придает уверенности инвесторам в успешности купирования инфляционных рисков регулятором.
Вместе с тем, для достижения столь амбициозной цели по инфляции вероятность еще одного повышения ставки на 100 б.п., на наш взгляд, находится на высоком уровне, что пока не учитывают доходности коротких ОФЗ.
Сегодня Минфин объявит параметры традиционных еженедельных аукционов – возобновление размещения классических госбумаг окажет умеренное давление на среднесрочный и длинный участок кривой.
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