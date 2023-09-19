ПСБ: Российский рынок начал неделю снижением

В начале торгов индекс МосБиржи поднялся выше отметки 3170 пунктов, однако импульс быстро угас, после чего началось снижение, в результате чего индекс опустился ниже отметки 3135 пунктов. Объёмы торгов существенно не изменились в сравнении с пятницей, составив по итогам дня 63,6 млрд руб. В целом, это соответствует тем значениям, которые стали нормальными для российского рынка акций. Все сегменты оказались в минусе, аутсайдером стал сектор ИТ компаний на фоне возврата негативного рыночного сантимента. Хуже рынка оказались бумаги Softline, Яндекса и Ozon.

В то же заметно прибавили акции Циан, а также ВК, вчерашний день для которых стал последним перед приостановкой торгов из-за редомициляции компании. Из ключевых секторов довольно слабо выглядел сегмент горной добычи и металлургии. Продолжили откатываться акции АЛРОСА на фоне обсуждения новых ограничений на российские алмазы со стороны G7. На данный момент бумаги потеряли более 18% после достижения годовых пиков в первой половине августа. Порадовали инвесторов бумаги Татнефти, которые смогли вновь обновить максимумы. Обыкновенные акции поднялись выше 625 руб., а «префы» пересекли отметку 600 руб. СД Транснефти рекомендовал произвести сплит бумаг 1 к 100. Новость была ожидаема, но акции компании отреагировали на это ростом, в момент преодолев 150 тыс. руб. Ожидания по бумагам у нас позитивные, ожидаем их дальнейшего роста. Вновь отметим акции ОВК, которые прибавили почти 15% вчера, а рост за последние 2 дня составил 38,2%.

Считаем, что индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3180 пунктов. Не исключаем, что индекс может в течение дня протестировать нижнюю границу нашего диапазона в случае укрепления рубля.