ПСБ: Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3180 пунктов

Не исключаем, что он может в течение сегодняшнего дня протестировать нижнюю границу нашего диапазона, если настроения на рынке продолжат ухудшаться.

Облигации Объявление о размещении завтра ОФЗ-ПД окажет умеренное давление на кривую.



В фокусе

Транснефть: теперь доступна широкому кругу инвесторов



СД после рассмотрения вопроса в минувшую пятницу рекомендовал провести столь долгожданный сплит акций с коэффициентом 100 к 1. Мы приветствуем решение СД, акции компании реагировали на новость ростом на более чем на 2%, в моменте акции Транснефти превышали пики февраля 2022 г. Напомним, что вопрос о дроблении акций Транснефти был всегда крайне актуальным, ведь среди голубых фишек эта бумага самая дорогая (в абсолютном смысле) - 1 акция стоит почти 150 тыс. руб. За счет сплита теперь бумаги станут доступными для широкого круга частных инвесторов (1 акция будет стоить ~ 1500 руб. - на момент написания поста). Акционерная стоимость Транснефти тем самым вырастет.

Россиискии рынок акции

Российский рынок начал неделю снижением. В начале торгов индекс МосБиржи поднялся выше отметки 3170 пунктов, однако импульс быстро угас, после чего началось снижение, в результате чего индекс опустился ниже отметки 3135 пунктов. Объёмы торгов существенно не изменились в сравнении с пятницей, составив по итогам дня 63,6 млрд руб. В целом, это соответствует тем значениям, которые стали нормальными для российского рынка акций. Все сегменты оказались в минусе, аутсайдером стал сектор ИТ компаний на фоне возврата негативного рыночного сантимента. Хуже рынка оказались бумаги Softline, Яндекса и Ozon. В то же время заметно прибавили акции Циан, а также ВК, вчерашний день для которых стал последним перед приостановкой торгов из-за редомициляции компании. Из ключевых секторов довольно слабо выглядел сегмент горной добычи и металлургии. Продолжили откатываться акции АЛРОСА на фоне обсуждения новых ограничений на российские алмазы со стороны G7. На данный момент бумаги потеряли более 18% после достижения годовых пиков в первой половине августа. Порадовали инвесторов бумаги Татнефти, которые смогли вновь обновить максимумы. Обыкновенные акции поднялись выше 625 руб., а «префы» пересекли отметку 600 руб. СД Транснефти рекомендовал произвести сплит бумаг 1 к 100. Новость была ожидаема, но акции компании отреагировали на это ростом, в момент преодолев 150 тыс. руб. Ожидания по бумагам у нас позитивные, ждем их дальнейшего роста. Не можем не отметить акции ОВК, которые прибавили почти 15% вчера, а рост за последние 2 дня составил 38,2%.

Считаем, что индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3180 пунктов. Не исключаем, что индекс может в течение дня протестировать нижнюю границу нашего диапазона в случае укрепления рубля.

Из значимых событий, это возобновление торгов бумагами Полиметалла. Торги акциями были приостановлены с 25 июля. Несмотря на то, что с того момента индекс прибавил 6,5%, мы ожидаем, что сегодня бумаги Полиметалла могут быть под давлением.

Россиискии рынок облигации

Вчера кривая ОФЗ снизилась на 3-11 б.п., инверсия на участке 1-10 лет снизилась на 2 б.п. – до 52 б.п. (12,13% и 11,61% годовых соответственно). Опубликованный в пятницу среднесрочный прогноз ЦБ, который предполагает выход инфляции к таргету в 4% к концу 2024 г., придает уверенности инвесторам в успешности купирования инфляционных рисков регулятором.

Вместе с тем, для достижения столь амбициозной цели по инфляции вероятность еще одного повышения ставки на 100 б.п., на наш взгляд, находится на высоком уровне, что пока не учитывают доходности коротких ОФЗ.

Сегодня Минфин объявит параметры традиционных еженедельных аукционов – возобновление размещения классических госбумаг окажет умеренное давление на среднесрочный и длинный участок кривой.



Корпоративные и экономические события

Мосбиржа возобновит торги акциями Polymetal 19 сентября



Московская биржа 19 сентября возобновит торги обыкновенными акциями Polymetal, приостановленные в связи с редомициляцией. Polymetal завершил редомициляцию с Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане в августе. Местом первичного листинга компании теперь является Биржа МФЦА (AIX).



Наше мнение: с 26 июля торги бумагами компании были приостановлены, в итоге на процесс редомициляции ушло немногим меньше 2 месяцев. Следующим ждем VK, вчера был последний день торгов его бумагами перед приостановлением на фоне редомициляции в российскую юрисдикцию. На фоне опыта Polymetal можно ожидать, что торги акциями VK возобновятся в ноябре.



Группа О’Кей отчиталась за 1 полугодие 2023 г. - умеренно негативно



Ключевые показатели:

Выручка: 99,5 млрд руб.,+1,7% г/г

EBITDA: 7,1 млрд руб., -5,4% г/г

Рентабельность EBITDA: 7,1%, -0,6 п.п.

Чистая прибыль (убыток): -2,9 млрд руб.

Наше мнение: компания показала умеренно слабые результаты за полугодие: основной рост генерируют дискаунтеры «Да!», тогда как выручка гипермаркетов ожидаемо сокращается (на фоне снижения трафика и среднего чека). На сокращение EBITDA и рентабельности повлиял рост коммерческих и общих расходов, но в основном это стоит расценивать как разовую вещь из-за открытия новых дискаунтеров. К концу года давление на рентабельность должно прекратиться по мере выхода новых магазинов на плановые показатели. Получение чистого убытка обусловлено ростом финансовых расходов и потерями на курсовых разницах (из-за внутригрупповых займах в долларах и договоров аренды в ин.валюте). В текущих условиях переформатирование компании на дискаунтеры оправдано. Но гипермаркеты будут продолжать тянуть результаты вниз за счет все еще высокой доли в выручке (~70%). Также отметим, что в этом году схлопывается ярко выраженная поддержка от фактора инфляции (как это было в прошлом году). В секторе ритейла мы видим более интересных игроков - например, Магнит или НоваБев Групп.