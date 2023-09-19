Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 сентября: 5 989,8999 руб/1 г золота и 71,6500/1 г серебра ЦБ РФ с 19 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 989,8999 руб.

1 грамм серебра - 71,6500 руб.

1 грамм платины - 2 880,4500 руб.

1 грамм палладия - 3 946,2400 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 81,4498 р. (1,38%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3100 р. (1,86%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 74,9700 р. (2,67%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,7200 р. (0,89%) . dims

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