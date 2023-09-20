«Открытие»: Идея дефицита остаётся доминирующей на рынке нефти

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок неуклонно, хотя и вполне плавно снижался в первой половине дня во вторник. Индекс МосБиржи упал ниже 3100 пунктов. В лидерах дня Polymetal на фоне возвращения торгов в этой бумаге. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 45,0 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3067,78 п. (-2,15%), а индекс РТС - 1004,22 п. (-1,98%).

Лидерами дня оказались НЛМК, «Интер РАО», Polymetal, МКБ. Самыми слабыми были «РусАгро», «РусГидро», Fix Price, «Россети» и GlobalTrans.

Событием дня для рынка является возвращение торгов в акциях Polymetal (POLY) после редомициляции. Перспективы возвращения компании к выплате дивидендов стали более предсказуемыми, да ещё бумага отстала от рынка. Соответственно, догоняющий рост и статус золотодобывающей компании гонят котировки вверх, хотя подобное повышение вряд ли будет устойчивым.

Нефть Brent торгуется возле отметки $95 за баррель, но это пока слабо помогает нефтяным бумагам. Как минимум, условно негативными факторами для рынка является повышение ставки ЦБ РФ, обсуждение в Европе очередного санкционного пакета, да ещё в Европе продолжают обсуждать возможную конфискацию российских активов и реакцию по данному вопросу со стороны РФ. Далеко не самый уютный фон для торговли.

Состоялось ожидаемое событие по бумагам «Новабев групп» (BELU) – бывшая «Белуга». Акционеры одобрили дивиденды в размере 320 руб на акцию по итогам I полугодия. Закрытие реестра состоится 29 сентября.

Рубль торговался относительно устойчиво, слабея против евро, но укрепляясь против доллара и юаня. Фактор нефти и высокой ставки ЦБ РФ пока удерживает от каких-либо поползновений на ослабление. Однако объёмы немного сократились. Тем не менее, приближается период подготовки к налоговым выплатам и продажи валюты могут вновь усилиться. Во всяком случае, Brent торгуется возле $80, что предполагает более активные продажи со стороны экспортёров.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 96,24 (-0,31%),

EUR/RUB – 103,01 (-0,04%),

CNY/RUB – 13,178 (-0,20%).

Акции нефтяников удерживают европейские индексы от падения

Европейские индексы стартовали негативно, но затем смогли ликвидировать потери. Германский DAX смотрелся слабее прочих основных индексов за счёт снижения акций промышленности. Британский FTSE 100 торговался в плюсе за счёт сырьевых бумаг, включая рост сектора энергетики на 0,8%. Также в Европе повышались секторы страхования и финансовых услуг. Бумаги UBS повышались на 0,5% после заявления главы финансовой группы о том, что ситуация в банке вполне позитивная. Ранее в текущем году UBS поглотил проблемный Credit Suisse. Третью сессию подряд снижался сектор технологичных компаний. Британская сеть товаров для ремонта дома Kingfisher теряла около 6% своей капитализации на фоне сокращения прогноза по выручке. Туристическая TUI повышала капитализацию на 6% после того, как менеджмент подтвердил ожидания по итогам года, ссылаясь на сильные результаты за летний период и на хороший поток бронирования на зимний.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7655,75 п. (+0,04%),

DAX - 15683,53 п. (-0,28%),

CAC 40 - 7284,42 п. (+0,11%).

Идея дефицита остаётся доминирующей на рынке нефти

Ситуация и новостной фон в нефти почти не меняются. Котировки Brent пытаются закрепиться выше $95 за баррель. Накануне министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии заявил о необходимости мягкого регулирования рынка нефти для обеспечения стабильности цен. Вероятно, что рынок посчитал такое заявление отсутствием желания пересматривать параметры добычи на текущих ценовых уровнях.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $95,20 (+0,82%),

Алюминий - $2218 (+0,05%),

Золото - $1956,4 (+0,14%),

Никель - $19710 (-0,90%).

Американский рынок вновь демонстрирует вялость в ожидании решения ФРС

Число выданных разрешений на строительство в США выросло за август на 6,9% по сравнению с ростом на 0,1% за июль. Число новых строительств упал на 11,3% по сравнению с ростом на 2% за июль. Инфляция в Канаде ускорилась в августе до 4,0% с 3,3% в июле.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от почти нейтрального открытия в Dow Jones до 0,2% снижения в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась до 4,348%.

Акции китайского производителя электромобилей Nio теряли около 4%. Компания планирует разместить конвертируемые облигации на $500 млн. Очередная космическая компания США Rocket Lab USA столкнулась с проблемами во время запуска, что также может привести к отмене других миссий. Бумаги компании падали почти на 20%. Под давлением могут оставаться акции автомобилестроителей. Профсоюзы отрасли установили полночь пятницы в качестве очередной вехи переговоров, после чего забастовка будет расширена. Впрочем, всё это пока отойдёт на второй план до итогов заседания ФРС 20 сентября.