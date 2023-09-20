ПСБ: Сегмент ОФЗ-ПД на текущий момент выглядит неинтересно для покупки по сравнению с флоатерами

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Вчера доходности среднесрочных и долгосрочных ОФЗ ожидаемо отреагировали ростом (на 8-9 б.п.) на объявления Минфином о размещении сегодня 2 выпусков классических госбумаг (9 и 18 лет). Котировки коротких бумаг перешла к консолидации.

В целом, на текущий момент идеи на покупку в сегменте ОФЗ-ПД отсутствуют. Доходность коротких бумаг на уровне 12,0%-12,1% выглядит неинтересно, учитывая сигнал ЦБ о продолжительном удержании ставок на высоком уровне с риском дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.

Доходность среднесрочных и длинных ОФЗ (11,69%-11,83%), напротив, при жесткой политике регулятора должна снизиться, как минимум, ближе к 10%, однако весь потенциальный спрос компенсируется предложением Минфина.

В результате, флоутеры (как ОФЗ, так и корпоративные) остаются наиболее интересными для инвесторов с текущих условиях. Также можно обратить внимание на новые короткие (1-3 года) корпоративные выпуски эмитентов с крепким кредитным качеством, которые в ближайшее время будут выходить на рынок уже с новым уровнем ставок.