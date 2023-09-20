«Открытие»: Коррекция в нефти и консерватизм НБК могут смутить рынки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Коррекция в нефти и консерватизм НБК могут смутить рынки

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть корректируется, Народный Банк Китая воздержался от снижения ставок, индексы Азии в минусе. Инфляция в Канаде намекает на то, что ФРС проявит осторожность и даже может удивить рынок повышением ставки, или жёсткой риторикой. Соответственно, внешние сигналы намекают на продолжение плавных распродаж на российском рынке.

Российский рынок существенно снизился по итогам торгов во вторник. Индекс МосБиржи в максимальной точке падения достигал значения 3054,25 п. Бумаги Polymetal триумфально вернулись к торговле, но свои достижения не сохранили. Акции металлургов смогли показать небольшой рост. Электроэнергетика, химия и нефтехимия, а также транспорт среди главных аутсайдеров дня. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 91,514 млрд руб.

По итогам торгов 19 сентября индекс МосБиржи - 3083,85 п. (-1,64%), а индекс РТС - 1003,35 п. (-2,07%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

НЛМК ао 194,22 2,03% МКБ ао 6,86 0,51%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

FIXP-гдр 372 -6,42% AGRO-гдр 1 133 -5,98% Россети 0,12 -5,5% РусГидро 0,85 -4,92% TCS-гдр 3 356,5 -3,94%

Все 10 отраслевых индексов российского рынка показали снижение. Самые большие потери в электроэнергетике (-3,15%), химии и нефтехимии (-3,62%), транспорте (-3,70%). В отношении последнего можно отметить, что отраслевой индекс показал самый сильный рост на рынке с начала года на уровне 150%.

Бумаги Polymetal (POLY) были среди лидеров дня, так как 19 сентября возобновились торги по ним в связи с завершением процесса редомициляции. Первоначально можно было предположить, что бумага будет догонять рынок. Однако акции конкурента «Полюс» (PLZL), фактически, на значениях двухмесячной давности. Соответственно, мы предполагали, что локальный оптимизм весьма быстро иссякнет.

Состоялось ожидаемое событие по бумагам «Новабев групп» (BELU) – бывшая «Белуга». Акционеры одобрили дивиденды в размере 320 руб на акцию по итогам I полугодия. Закрытие реестра состоится 29 сентября.

Ситуация на рынке, в целом, не способствует покупкам. Ставка ЦБ РФ повышена до 13,0%, что делает рынок облигаций вполне внятной альтернативой акциям. В Европе обсуждают новые санкции и возможности изъятия активов РФ. Между Азербайджаном и Арменией очередное обострение, а это важные торговые партнёры для России, а также зона геополитических интересов.

Даже сектор нефти и газа игнорировал дорожавшую нефть, хотя условия для нефтяников складываются весьма позитивные. Комбинация дорожающей нефти и слабого рубля позволяет рассчитывать на весьма высокие доходы в III квартале. Однако дивидендная доходность нефтяных акций всё же уступает текущей доходности облигаций.

Рубль к вечеру растерял все свои скромные дневные достижения. При этом объёмы снизились в сравнении с предыдущими сессиями, хотя в паре с китайским юанем активность остаётся высокой: в паре USD/RUB 96,561, а в паре CNY/RUB 143,781 млрд руб. Предполагаем, что по мере приближения налоговых выплат объёмы могут ещё увеличиться, а курс рубля перейти к локальному укреплению.

По итогам торгов:

USD/RUB 96,84 (+0,31%),

EUR/RUB – 103,22 (+0,17%),

CNY/RUB – 13,261 (+0,42%).

Канадская инфляция загнала американских инвесторов в сомнения

Американские индексы завершили день в минусе. Мы не просто так упомянули о канадской инфляции. В этой стране рост цен ускорился в августе до 4,0% с 3,3% в июле. Поскольку экономики США и Канады весьма сильно интегрированы, поэтому опасения американских инвесторов относительно устойчивости инфляции вполне обоснованы. Впрочем, пока наиболее высокие шансы по поводу решения ФРС относятся к сохранению ставки без изменения. Тем не менее, шансы на ещё одно повышение ставки в текущем году составляют около 50%. Доходность 10-летних казначейских обязательств выросла на 4,2 Б.П. до 4,361%.

Число новых строительств в США сократилось за август на 11,3%. Основные проблемы были в строительстве кондоминиумов, где объёмы упали на 26,3%. При этом число разрешений на строительство выросло на 6,9%. Рост был обеспечен все тем же сектором многоквартирных домов – 14,8%.

Disney (DIS) раскрыла планы о трате до $60 млрд на развитие именных парков. С одной стороны, это существенные инвестиции, но данное направление вновь становится актуальным после пандемии коронавируса. План предусматривает перспективу на ближайшее десятилетие. Microsoft (MSFT) повысила свои дивидендные выплаты в квартал до $0,75 на акцию с $0,68 ранее. Target Corp. (TGT) планирует нанять до 100 тыс. сотрудников на сезон предрождественских продаж, Amazon (AMZN) намерена увеличить штат логистики продаж на 250 тыс. В прошлом сезоне Amazon дополнительно нанимала 150 тыс. человек. . И, наконец, в Конгрессе США решили пригласить представителей полупроводниковой индустрии, дабы разобраться с вопросом инвестиций в Китае и влиянии их на американскую полупроводниковую отрасль – поздно.

Динамика по секторам: Energy -0,83%, Consumer Discretionary -0,65%, Real Estate -0,56%, Utilities -0,55%, Industrials -0,46%, Consumer Staples -0,25%, Financials -0,11%, Materials -0,1%, Technology -0,08%, Communication Services +0,01%, Health +0,1%.

По итогам торгов:

DJIA - 34517,73 п. (-0,31%),

S&P 500 - 4443,95 п. (-0,22%),

NASDAQ Composite - 13678,19 п. (-0,23%).

Народный Банк Китая разочаровал своим консервативным подходом

Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. Народный Банк Китая решил не менять ставки для премиальных заёмщиков, оставив годовую ставку на уровне 3,45%, а пятилетнюю на уровне 4,20%. Однако рынок воспринял данное решение негативно. Акции в Шанхае и Гонконге снижались. Глава Комиссии по реформам и развитию заявил о том, что власти сделают все возможное, дабы добиться установленных параметров роста. Наиболее сильное снижение в Шанхае демонстрировали акции туризма, полупроводниковой промышленности и автомобилестроения. Нерезиденты продолжили продавать китайские акции, хотя по сравнению с предыдущим днём чистые продажи сократились более чем на треть. В Гонконге сектор технологичных компаний терял около 2%.

Японские индексы также отошли от своего 33-летнего максимума. Продажи преобладали в секторе нефтеразведки, а вот в индексе морских перевозок продолжали расти.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 33048,90 п. (-0,58%),

Hang Seng - 17872,01 п. (-0,70%),

Shanghai Composite - 3113,57 п. (-0,36%).

Нефть поддалась технической коррекции

Нефть накануне начала откат, который продолжился в среду. Разговоры на рынке о технической перекупленности контрактов вылились в лёгкую распродажу. Тем не менее, признаки дефицита на рынке пока никуда не исчезают. Согласно данным API, на неделе до 15 сентября коммерческие запасы нефти в США -5,25 млн баррелей, запасы бензина +732 тыс. баррелей и дистиллятов -258 тыс. баррелей. В техническом плане, можно говорить о перекупленности нефти, но фундаментальные факторы всё ещё не позволяют рекомендовать какие-либо уверенные короткие позиции.

По состоянию на 8:40 мск: