Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 сентября: 5 950,6499 руб/1 г золота и 71,7600/1 г серебра ЦБ РФ с 20 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 950,6499 руб.

1 грамм серебра - 71,7600 руб.

1 грамм платины - 2 892,5701 руб.

1 грамм палладия - 3 857,7900 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 39,2499 р. (0,66%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1100 р. (0,15%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,1200 р. (0,42%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 88,4500 р. (2,24%) . dims

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