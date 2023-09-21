«Открытие»: Облигации становятся существенной альтернативой акциям

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок снижался в первой половине дня в среду. Индекс МосБиржи опускался до отметки 3013,75 п., но затем начался отскок. Корпоративных новостей было минимум. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 63,1 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:45 мск Индекс МосБиржи - 3081,86 п. (-0,06%), а Индекс РТС - 1004,72 п. (+0,14%).

Лидерами среди индексных бумаг были НЛМК, «ЛУКОЙЛ», АФК «Система», ГМК «Норникель» и «Россети». Самыми слабыми оказались GlobalTrans, X5 Retail, Polymetal, OZON Holdings и «Алроса».

Общая идея на рынке заключается в том, что облигации с доходностью 11%-13% становятся существенной альтернативой акциям. Во всяком случае, далеко не каждая компания может предоставить такие дивиденды, или компенсировать потенциально безрисковую стратегию ростом капитализации. К тому же курс рубля, похоже, начал осваивать текущие уровни на долгосрочной основе, игнорируя общественное мнение и суждения экономистов. Рост бумаг «ЛУКОЙЛ» (LKOH) частично отражает сложившуюся ситуацию, так как компания относится к числу наиболее щедрых в дивидендном плане. Плюс к этому выгодный курс рубля и высокие цены на нефть обещают хорошие перспективы для инвесторов.

«Алроса» (ALRS) среди аутсайдеров дня. Мало того, что над компанией сгущаются санкционные риски Евросоюза и G7, так ещё компания приостановит продажи алмазов в сентябре-октябре по запросу GJEPC для балансировки рынка спроса и предложения. То есть ситуация в II полугодии может ухудшиться.

Нефть начала техническую коррекцию. Она формировалась довольно долго, так как рынок не может двигаться однонаправленно долгое время. По факту, рост в последние три недели был связан с ожиданиями и фактическим решением нефтедобывающих стран по ограничению добычи. Китай добавил оптимизма в цифрах по нефтепереработки. Тем не менее, после трёх недель роста наблюдается некоторая коррекция, которая, вероятно, не продлиться слишком долго.

Рубль укреплялся против доллара и юаня, но слабел против евро. Стабилизация, скорее всего, связана с ожиданиями роста продаж со стороны экспортёров в рамках ожиданий налоговых выплат. Однако сами объёмы пока сравнимы с предыдущим днём.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 96,61 (-0,24%),

EUR/RUB – 103,37 (+0,15%),

CNY/RUB – 13,215 (-0,35%).

Британская инфляция продолжилась замедляться вопреки прогнозам

Европейские индексы преимущественно повышались. Импульс к оптимизму был задан утренней статистикой. Инфляция в Великобритании замедлилась до 6,7% в августе по сравнению с 6,8% в июле, хотя ожидался рост до 7,0%. Кроме того, цены производителей Германии снизились за год в августе на 12,6%, что является рекордным показателем. На фоне замедления британской инфляции оживление наблюдалось в секторе недвижимости, который лидировал в Лондоне. Доходность по 10-летним государственным обязательствам Великобритании снижалась более чем на 8 Б.П. до 4,26%.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7720,17 п. (+0,78%),

DAX - 15759,75 п. (+0,61%),

CAC 40 - 7321,07 п. (+0,53%).

Бэквордация на рынке нефти слабеет, но остаётся всё ещё сильной

Нефть оставалась в минусе. Однако говорить о развороте тенденции в сложившихся условиях весьма сложно. На рынке присутствует дефицит предложения, который выражается в структуре бэквордации нефтяных фьючерсов. Разрыв между ноябрьским контрактом и февральским сократился до $2,36, но это существенно не отличается от около $2,7 в последнее время.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $93,53 (-0,86%),

Алюминий - $2243 (+1,24%),

Золото - $1953,1 (+0,09%),

Никель - $19885 (-0,58%).

Американские инвесторы будут демонстрировать низкую решимость перед итогами заседания ФРС

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост от 0,2% в S&P 500 до 0,3% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась незначительно ниже 4,36%.

Основные ожидания рынка связаны с заседанием ФРС. На среду нет значимой статистики, кроме данных по запасам нефти и нефтепродуктам в США. Однако накануне вышли данные по инфляции в Канаде, где годовой прирост цен ускорился до 4,0% с 3,3% в июле. Соответственно, инвесторы обеспокоены тем, что произошедший рост котировок нефти может негативно сказаться на общем росте цен.