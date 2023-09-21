ПСБ: Доходности ОФЗ приостановят рост при развитии тренда на восстановление рубля

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В среду доходности госбумаг продолжили плавный рост вверх, начатый накануне – кривая поднялась на 2-8 б.п. по всей длине. При этом Минфин на аукционах по размещению ОФЗ с фиксированным купоном удовлетворил минимальные объемы заявок, продемонстрировав, что не готов к росту премий ради объемов. Так, объем размещения 9-летних бумаг составил 8 млрд руб. при спросе 84 млрд руб., 18-летнего выпуска – 9 млрд руб. при спросе 16 млрд руб.

Краткосрочно динамика ОФЗ будет зависеть от ситуации на валютном рынке, где возможность укрепления рубля ближе к уровню 90 руб./долл. сохраняется: доходности госбумаг несколько снизятся при развитии тренда на коррекцию пары USDRUB. Вместе с тем, учитывая риторику регулятора относительно продолжительного удержания ставок на высоком уровне с риском дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, покупка классических ОФЗ на горизонте от 3-6 месяцев выглядит рискованно.