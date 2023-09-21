ПСБ: Не исключаем, что сегодня снижение российского рынка акций может продолжиться

Допускаем, что индекс МосБиржи может вновь протестировать локальный уровень поддержки, - диапазон 3010-3025 пунктов.

Облигации Доходности ОФЗ приостановят рост при развитии тренда на восстановление рубля.

В фокусе

АЛРОСА сообщила о приостановке отгрузки продукции на два месяца



Из-за опасений, связанных со снижением спроса на алмазы на международных рынках, АЛРОСА по запросу индийских властей прекратит продажи алмазов. Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), на сайте которого появилось данное сообщение, считает, что это позволит избежать чрезмерного накопления запасов.

В целом, шаг выглядит оправданным, так как после пика в начала марта 2022 года, индекс цен на алмазы упал на 30%. Связано это с низким спросом на алмазную продукцию. Главный конкурент АЛРОСА, компания De Beers, также отмечает сильное сокращение продаж и рассматривает возможность снизить отгрузки, чтобы стабилизировать рынок. Однако, что касается АЛРОСА, одной из причин может быть и то, что страны G7 обсуждают возможность введение новых ограничений на российские алмазы. Если санкции будут касаться камней, которые были именно добыты в России, а не огранены, то это может серьёзно сказаться на АЛРОСА из-за того, что крупнейшими конечными покупателем являются бельгийские компании. Вероятно, правительство Индии это понимает и стремится избежать проблем, если западные страны решатся на столько серьёзные ограничения.

Что касается акций АЛРОСА, то, на наш взгляд, стоит избегать их покупок, даже несмотря на то, что они довольно сильно просели.



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в течение вчерашних торгов обновил минимум с 28 июля, достигнув отметки 3013 пунктов. Однако отскок в бумагах ЛУКОЙЛа, Газпрома и Сбербанка помог индексу завершить день в плюсе по итогам дня. Под явным давлением были бумаги из внутренних секторов, снова исключением стал сегмент финансов, в то время, как довольно неплохо выглядели акции экспортёров. В нефтегазовом секторе в минусе оказались лишь обыкновенные акции Сургутнефтегаза, Роснефти, Башнефти и Транснефти. В то же время заметно прибавили бумаги ЛУКОЙЛа, подорожав за день на 1,3%. Инвесторы ожидают щедрых дивидендов от компании на фоне слабого рубля и высоких цен на нефть. Прибавили также акции Газпром нефти благодаря заявлению о том, что компания, вероятнее всего, выплатит дивиденды по итогам 2023 года. Лидером здесь стали акции НОВАТЭКа, которые прибавили 1,6%. Среди бумаг из сектора горной добычи и металлургии отметим акции НЛМК, Норникеля и Полюса. Все они оказались заметно лучше рынка без значимых новостей. Ощутимые потери понесли бумаги АЛРОСА на фоне новостей о том, что она приостанавливает отгрузки продукции на два месяца по запросу индийского Совета по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC). Компания ожидает, что это приведёт к росту спроса в начале 2024 года. В финансовом секторе завершили торги в плюсе бумаги Сбербанка, несмотря на то, что в течение дня они опускались ниже отметки 250 руб., прибавили здесь также акции АФК Системы. Акции Детского Мира взлетели после сообщений том, что компания завершила трансформацию в частный бизнес. Более 11% прибавили бумаги Соллерс. Ранее они были в аутсайдерах, поэтому вполне ожидаемо, что инвесторы стали скупать сильно подешевевшие бумаги. Акционеры Черкизово одобрили выплату дивидендов, благодаря чему акции компании подросли на 3,6%.

Не исключаем, что сегодня снижение российского рынка акций может продолжиться. Вчерашний отскок выглядит неуверенно, коррекционные настроения сохраняются на рынке. Допускаем, что индекс МосБиржи может вновь протестировать локальный уровень поддержки, - диапазон 3010-3025 пунктов, прохождение которого будет сигнализировать о продолжении снижения.



Россиискии рынок облигации

В среду доходности госбумаг продолжили плавный рост вверх, начатый накануне – кривая поднялась на 2-8 б.п. по всей длине. При этом Минфин на аукционах по размещению ОФЗ с фиксированным купоном удовлетворил минимальные объемы заявок, продемонстрировав, что не готов к росту премий ради объемов. Так, объем размещения 9-летних бумаг составил 8 млрд руб. при спросе 84 млрд руб., 18-летнего выпуска – 9 млрд руб. при спросе 16 млрд руб.

Краткосрочно динамика ОФЗ будет зависеть от ситуации на валютном рынке, где возможность укрепления рубля ближе к уровню 90 руб./долл. сохраняется: доходности госбумаг несколько снизятся при развитии тренда на коррекцию пары USDRUB. Вместе с тем, учитывая риторику регулятора относительно продолжительного удержания ставок на высоком уровне с риском дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, покупка классических ОФЗ на горизонте от 3-6 месяцев выглядит рискованно.



Корпоративные и экономические события

Газпром нефть, скорее всего, выплатит дивиденды за 9 месяцев, но решение за акционерами - Дюков



Газпром нефть, скорее всего, выплатит дивиденды за 9 месяцев, но решение за акционерами, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков кулуарах Промышленно-энергетического форума в Тюмени.

"Планируем ли мы выплату? Это решение совета директоров и акционеров. Скорее всего да, такое решение будет принято. Вообще, сперва девять месяцев должны завершиться, должны быть подведены итоги, а после этого уже совет директоров примет решение", - сказал он.



Наше мнение: компания отлично отчиталась за 1П 2023 г. Дивиденды выплачиваются исходя из скорректированной на неденежные факторы прибыли, и мы полагаем, что они могут составить 36,8 руб./акцию, доходность - 5,5%. Что касается перспектив 2П 2023 г., то компания вероятно сможет показать неплохие результаты за счет высоких внутренних цен на нефтепродукты, слабого курса рубля и высоких цен на нефть, несмотря на снижение демпферных выплат. Это также настраивает на ожидание неплохих выплат акционерам.



Акционеры Черкизово утвердили дивиденды за I полугодие в 118,43 руб./акцию



Дивиденды Черкизово за I полугодие 2023 года составят 118,43 рубля на акцию. Рекомендация СД по такой выплате была утверждена на собрании акционеров в среду. Закрытие реестра акционеров, имеющих право на их получение, - 1 октября 2023 года. Последний день торгов с дивидендами – 28 сентября 2023 года с учетом режима T+1.



Наше мнение: акции Черкизово реагировали ростом на 8% на эту новость, но по итогам торгов рост замедлился и составил 3,6%. Реакция выглядела избыточной, поскольку событие ожидаемое, а полугодовая доходность невысокая и формируется на уровне 2,8% при цене закрытия в среду.