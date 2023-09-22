«Открытие»: Укрепляющийся рубль стал одним из факторов слабости рынка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок снижался в первой половине дня. Одним из факторов слабости рынка был укрепляющийся рубль. ТМК готовится к вторичному размещению акций. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 35,5 млрд руб.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3028,51 п. (-1,29%), а индекс РТС - 993,95 п. (-0,86%).

Лидерами среди индексных бумаг были N+ Group, ГМК «Норникель», «Татнефть», «Интер РАО» и «РусАл». Самыми слабыми оказались Polymetal, Fix Price, «РусАгро», «Алроса» и «Россети».

ТМК (TRMK) проведёт вторичное размещение акций. Основной акционер компании ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» предложит пакет около 15 млн акций, или 1,5% от общего количества. Цена размещения составляет 205-235 руб за бумагу. Сбор заявок состоится с 21 по 28 сентября, а финальная цена размещения будет объявлена не позднее 29 сентября. Инвесторы, участвующие в размещении получат право через 6 месяцев купить ещё одну акцию по цене размещения на каждую купленную. Новость можно было бы рассматривать исключительно позитивно, если бы не планы ТМК провести допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера.

Рубль существенно укреплялся на хороших объёмах. Накануне мы предполагали, что продажи валюты усилятся в рамках подготовки к налоговым платежам. При этом стоит учитывать, что нефтяники с июля находятся в крайне выгодной ситуации растущих цен на нефть и слома ценового потолка от G7. Соответственно, продажи валюты в сентябре могут оказаться выше, чем в августе.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 95,945 (-0,21%),

EUR/RUB – 101,98 (-1,01%),

CNY/RUB – 13,099 (-0,47%).

Регуляторы Швейцарии и Великобритании неожиданно не стали повышать ставки

Европейские индексы преимущественно торговались в минусе, отражая негативный настрой инвесторов на фоне заявлений ФРС о вероятном более длительном периоде высоких ставок. Меж тем Национальный Банк Швейцарии и Банк Англии неожиданно отказались от повышения ставки. В Швейцарии она осталась на уровне 1,75%, а в Великобритании на уровне 5,25%. Всего 4 члена монетарного комитета Банка Англии проголосовали за повышение при пяти выступивших за сохранение на прежнем уровне. Регуляторы Швеции и Норвегии всё же предпочли повысить ставки на 25 Б.П. Наиболее слабым сектором в Европе были акции путешествий и гостеприимства. Секторы базовых материалов и энергетики теряли более 1% на фоне дешевеющих металлов и нефти. Акции JD Sports повышались более чем на 7% на фоне повышения корпоративного прогноза по прибыли. В компании заявляют о росте продаж, даже на фоне растущих цен.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7699,80 п. (-0,41%),

DAX - 15564,59 п. (-1,38%),

CAC 40 - 7208,65 п. (-1,67%).

Morgan Stanley прогнозирует цены на нефть вблизи текущих уровней до конца года

Нефть торговалась в минусе. Однако рыночный сантимент позитивный. В Morgan Stanley считают, что дефицит предложения будет удерживать цены на нефть вблизи текущих уровней. При этом цены выше $100 за баррель не кажутся устойчивыми.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $93,33 (-0,21%),

Алюминий - $2207 (-2,09%),

Золото - $1935,5 (-0,66%),

Никель - $19170 (-1,97%).

Рост доходностей облигаций негативно отражается на индексах Wall Street

Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США составило 201 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 221 тыс. неделей ранее. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии упал до -13,5 п. в сентябре с 12,0 п. в августе. Далее выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья, а также индекс опережающих экономических индикаторов.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,6% в Dow Jones до 1,15% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила до 4,486%.

Акции Splunk резко пошли вверх на новостях о том, что Cisco покупает компанию по цене $157 за акцию. Бумаги Broadcom дешевели на новостях о том, что Google может отказаться от чипов компании для использования в инфраструктуре искусственного интеллекта. Акции компании доставки FedEx прибавляли более 5% на фоне повышения прогноза по прибыли, что стало возможным благодаря сокращению расходов.