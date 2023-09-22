Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 сентября: 6 002,8501 руб/1 г золота и 71,8900/1 г серебра ЦБ РФ с 22 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 002,8501 руб.

1 грамм серебра - 71,8900 руб.

1 грамм платины - 2 912,8501 руб.

1 грамм палладия - 3 990,8799 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,5499 р. (0,13%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5800 р. (0,80%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,9300 р. (1,08%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,6500 р. (1,00%) . dims

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