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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 сентября: 6 002,8501 руб/1 г золота и 71,8900/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 002,8501 руб.
  • 1 грамм серебра - 71,8900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 912,8501 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 990,8799 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,5499 р. (0,13%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5800 р. (0,80%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,9300 р. (1,08%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,6500 р. (1,00%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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