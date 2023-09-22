ПСБ: В текущей ситуации рекомендуем обратить внимание на новые выпуски корпоративных флоатеров

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Короткие ОФЗ остаются под давлением – в четверг доходности 1-2 бумаг выросли на 5-10 б.п. (до 12,19% и 12,08% соответственно). Учитывая риторику регулятора относительно продолжительного удержания ставок на высоком уровне с риском дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, потенциал роста доходности коротких ОФЗ сохраняется.

Средняя часть кривой чувствует себя несколько лучше – доходность 5-летних бумаг снизилась вчера на 4 б.п. – до 11,84% годовых. Во-первых, жесткая политика ЦБ должна снизить долгосрочные инфляционные риски. Во-вторых, на этом участке кривой отсутствует предложение новых бумаг со стороны Минфина.

Доходность 10-летних ОФЗ снизилась всего на 1 б.п. – до 11,72% годовых. Ввиду длинной дюрации лимиты институциональных инвесторов ограничены, а весь потенциальный спрос удовлетворяется Минфином на аукционах.

В целом, по-прежнему считаем, что покупка классических ОФЗ на горизонте от 3-6 месяцев выглядит рискованно. Отдаем предпочтение флоатерам, в т.ч. корпоративным: среди ближайших размещений рекомендуем обратить внимание на новый выпуск АФК Системы (–/АА-), который макетируется с плавающим купоном RUONIA + 225 б.п.