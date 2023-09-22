ПСБ: Индекс МосБиржи может завершить неделю ниже отметки 3000 пунктов

Вполне вероятно, что в начале торгов будут попытки выкупить подешевевшие бумаги, но этот импульс должен достаточно быстро иссякнуть, в результате чего индекс вернётся к снижению.

Облигации В текущей ситуации рекомендуем обратить внимание на новые выпуски корпоративных флоатеров.



В фокусе

Рекордный август на рынке новостроек Москвы



В Москве спрос на первичном рынке недвижимости в августе вырос на 37,2% м/м, до 16,4 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что является историческим рекордом. В годовом сопоставлении рост ускорился до 74,9% (в июле +9,8% г/г). Вопреки сезонности количество регистраций договоров на первичном рынке недвижимости в последний месяц лета в этом году продемонстрировал стремительный рост. Это произошло в условиях резкого подъема ключевой ставки в августе, что сформировало ожидания по повышению ипотечных ставок и привело к ажиотажу на рынке новостроек. Допускаем, что спрос на первичном рынке недвижимости может умеренно ослабнуть в 4 на фоне увеличения ипотечных ставок из-за сокращения субсидии кредитным организациям на 0,5 процентного пункта в рамках льготных ипотечных программ.

Таким образом, результаты девелоперов могут оказаться сильными по итогам 3 квартала, а сектор строительных компаний на МосБирже выглядеть лучше рынка. Осенью потенциальные покупатели могут отдать предпочтение новостройкам, а не квартирам на вторичном рынке, где ипотечные ставки не субсидируются. В секторе отметим Самолет, который является самым быстрорастущим девелопером, а также осуществляет программу обратного выкупа акций до 10 млрд руб. до конца 2023 года. Наша целевая цена для акций Самолета – 5300 руб./акцию.

Россиискии рынок акции

Российский рынок продолжает своё снижение. Индекс МосБиржи по итогам вчерашних торгов опустился к отметке 3008 пунктов, это минимальное значения с 28 июля. Снижение вновь происходило широким фронтом, объёмы торгов немного снизились, но остались повышенными. По итогам вчерашнего дня они составили 87,9 млрд руб. Из ключевых сегментов лучше остальных выглядел сектор финансов. Акции Сбербанка смогли удержать уровень 250 руб. Акции МосБиржи двигались против рынка, сумев немного подорожать по итогам дня. А вот бумаги ВТБ и АФК Система оказались в аутсайдерах. Ухудшилась ситуация в нефтегазовом секторе. Ранее бумаги отсюда были достаточно устойчивы благодаря слабому рублю и высоким ценам на нефть, однако введение правительством РФ запрета на экспорт бензина и дизельного топлива привело к волне распродаж. Бумаги Роснефти потеряли 4%, Газпром нефти 3,3%, обыкновенные акции Татнефти подешевели на 2,3%, а «префы» на 2,1%. В то же время сравнительно неплохо себя чувствовали акции ЛУКОЙЛА, снизившись всего на 0,7% по итогам дня. Разнонаправленно двигались акции из сектора горной добычи и металлургии. Акции Полиметалла потеряли почти 9%, опустившись ниже 200-дневной средней впервые с конца января 2023 года. Ощутимые потери понесли также бумаги Распадской, АЛРОСА и ТМК. Последние оказались под давлением после сообщений о планах провести SPO. Несмотря на повсеместное снижение, против рынка здесь вновь двигались акции НЛМК и РУСАЛа.. Прибавили также бумаги Селигдара.

Индекс МосБиржи может завершить неделю ниже отметки 3000 пунктов. Как мы ранее писали, прохождение диапазона 3010-3025 пунктов будет сигнализировать о продолжении коррекции. Вполне вероятно, что в начале торгов будут попытки выкупить подешевевшие бумаги, но российский рынок выглядит слабым. По этой причине позитивного импульса почти наверняка окажется недостаточно, чтобы индекс МосБиржи смог подрасти сегодня.



Россиискии рынок облигации

Короткие ОФЗ остаются под давлением – в четверг доходности 1-2-летних бумаг выросли на 5-10 б.п. (до 12,19% и 12,08% соответственно). Учитывая риторику регулятора относительно продолжительного удержания ставок на высоком уровне с риском дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, потенциал роста доходности коротких ОФЗ сохраняется.

Средняя часть кривой чувствует себя несколько лучше – доходность 5-летних бумаг снизилась вчера на 4 б.п.. – до 11,84% годовых. Во-первых, жесткая политика ЦБ должна снизить долгосрочные инфляционные риски. Во-вторых, на этом участке кривой отсутствует предложение новых бумаг со стороны Минфина.

Доходность 10-летних ОФЗ снизилась всего на 1 б.п. – до 11,72% годовых. Ввиду длинной дюрации лимиты институциональных инвесторов ограничены, а весь потенциальный спрос удовлетворяется Минфином на аукционах.

В целом, по-прежнему считаем, что покупка классических ОФЗ на горизонте от 3-6 месяцев выглядит рискованно. Отдаем предпочтение флоатерам, в т.ч. корпоративным: среди ближайших размещений рекомендуем обратить внимание на новый выпуск АФК Системы (–/АА-), который маркетируется с плавающим купоном RUONIA + 225 б.п.



Корпоративные и экономические события

РФ вводит "курсовые" экспортные пошлины до конца 2024 г. в размере 4-7%, для удобрений - до 10%



Россия с 1 октября вводит экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий перечень товаров. Соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба правительства.

Ставка экспортной пошлины составит: 4% при курсе 80-85 руб. за доллар США, 4,5% при 85-90 руб., 5,5% при 90-95 руб., 7% при 95 руб. и более. Такая шкала будет действовать для всех видов экспортных товаров, которых касается постановление, помимо удобрений, для которых ставка вывозной пошлины будет составлять 10% при курсе выше 80 руб. за доллар (если курс ниже 80 руб., будет действовать уже введенная ранее пошлина в 7%)..



Наше мнение: по нашим оценкам, эффект от введения пошлин для компаний чермета будет небольшим из-за низкой доли экспорта в выручке: затронет всего 1,5-2% EBITDA. У компаний цветмета доля экспорта в выручке выше, поэтому и эффект на EBITDA будет более ощутимым - до 10%, по нашим оценкам. Аналогично - для представителей сектора удобрений. У угольщиков наиболее уязвимым выглядит Мечел - здесь эффект может быть до 5% EBITDA. Тем не менее, компании данных секторов и так имеют довольно низкие оценки, поэтому мы не видим оснований для корректировки их текущего инвестпрофиля.



Запрет на экспорт бензина и ДТ из РФ введен с 21 сентября, не распространяется на поставки по межправсоглашениям, в страны ЕАЭС по балансам



Запрет экспорта бензина и дизельного топлива введен бессрочно, а срок его действия будет зависеть от результатов и насыщения рынка, заявил в интервью телеканалу Россия24 первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Он напомнил, что данная мера направлена на пресечение "серого экспорта" нефтепродуктов и насыщения внутреннего рынка.



Наше мнение: как ожидалось, правительство ограничивает экспорт бензина и дизеля, кроме отгрузок в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, предусмотренным межправсоглашениями и т.д. Эта мера призвана «охладить» рост цен на нефтепродукты в опте, который начал отражаться на рознице, заставляя АЗС работать в минус, в особенности это коснулось независимых заправок. Мы считаем, что в ближайшее время цены в розничном сегменте стабилизируются. Так, в опте на фоне объявленых мер цена на 95 бензин уже потеряла 4% по сравнению со вчерашним днем, и 12% за последние 3 дня - на ожиданиях нововведений. А по мере дальнейшего схлопывания оптовых цен, цены на АЗС перейдут к снижению. По нашим оценкам, АИ-95 в октябре в среднем будет стоить 53-53,5 руб./л.



Владелец ТМК продает на Мосбирже 1,5% ее акций, диапазон цены 205-235 руб.



ПАО "Трубная металлургическая компания" начинает вторичное публичное размещение акций на Московской бирже: основной акционер ТМК - ООО "ТМК Стил Холдинг" - в рамках SPO продаст 1,5% (15 млн шт.) акций. Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 руб. за одну ценную бумагу, говорится в сообщении ТМК.

Таким образом, объем сделки может составить 3,075-3,525 млрд руб.

На торгах в среду акции ТМК потеряли 4,5% и закрылись на отметке 227,98 руб.. Сбор заявок на участие в SPO пройдет с 21 по 28 сентября включительно.



Наше мнение: допэмиссия ТМК приведет к увеличению free-float на Мосбирже до 10,9%, что может способствовать переводу акций компаний в первый котировальный список. В перспективе, акции могут включить и в базу расчета индекса Мосбиржи. Соответственно, это все приведет к увеличению притока инвесторов в бумаги компании. Мы считаем инвестпрофиль ТМК крепким: отчет за полугодие оказался очень сильным, ограничивающих факторов для выплат дивидендов сейчас нет. Долговая нагрузка значительно ниже того порога, который прописан в дивидендной политике, плюс у компании стабильный денежный поток, который должен быть направлен на выплаты акционерам.