ПСБ: Сегодня рубль постарается продолжить укрепление

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчера рубль сохранил инерцию к сдержанному укреплению к ключевым валютам. Курс доллара, хотя в течение торгов и пытался приблизиться к 95 руб., завершил четверг у отметки 95,9 руб,, потеряв лишь 24 копейки: спрос на валюту после экспирации валютных деривативов ожил на фоне ухудшения внешнего фона и дальнейшего укрепления доллара к мировым валютам.

Утром американская валюта слабо подрастает, пытается вернуться выше 96 руб. На мой взгляд, позиции доллара выглядят слабо с технической и конъюнктурной точек зрения. Полагаю, что стабилизация внешнего фона и восстановление нефтяных котировок в условиях повышенного предложения валюты со стороны Банка России не позволят доллару удержаться на текущих позициях и вернут сегодня курс в зону 95-96 руб., завершение недели может состояться у ее нижней границы.

Отмечу, что на следующей неделе укрепление рубля может продолжиться. На это настраивают приближающиеся налоговые выплаты (28 сентября) и высокие цены на нефть. Кроме того, поддержку рублю могут оказать ожидания смещения баланса спроса и предложения на валютном рынке в сторону последнего на фоне дополнительных вводных в виде заявлений заместителя главы Минфина А. Моисеева о скором запуске мер валютного контроля и вчерашнего решения Правительства о введении с октября временных экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля, способного, пусть не незначительно, но повысить предложение валюты на рынке. Пока сохраняем наш ориентир по доллару на конец сентября на уровне 92.5 руб.