«Открытие»: Дорожающая нефть может остановить снижение российского рынка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Дорожающая нефть может остановить снижение российского рынка

Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. С одной стороны, рынки США, Европы и Японии говорят об ухудшении инвестиционных настроений, а, с другой, в Китае наметились позитивные сигналы в экономике. Нефть вновь дорожает, а структура бэквордации во фьючерсах указывает на усиление дефицита поставок. Геополитический фон для РФ остаётся прежним, а очередные санкционные действия Европы и США вряд ли что-либо усилят, или ухудшат. Соответственно, фактор нефти может поддержать рынок на торгах в пятницу. Также некоторая техническая перепроданность усиливает вероятность отскока в конце недели.

Российский рынок завершил торги четверга в существенном минусе. В основном, давление на акции происходило через укрепление рубля, но также к вечеру появились новости о временных экспортных пошлинах на широкий перечень товаров. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 75,859 млрд руб.

По итогам торгов 21 сентября индекс МосБиржи - 3019,22 п. (-1,59%), а индекс РТС - 988,12 п. (-1,44%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

ЭН+ГРУП ао 502,4 1,45% НЛМК ао 198,8 0,6% МосБиржа 172,54 0,5% РУСАЛ ао 41 0,2%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Polymetal 489,7 -7,15% GLTR-гдр 601,85 -5,34% FIVE-гдр 2 139 -4,98% AGRO-гдр 1 061,8 -4,77% FIXP-гдр 353,2 -4,36%

Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе. Наибольшие потери были в секторах транспорта (-4,0%), потреблении (-3,07%) и строительных компаний (-2,28%).

Меж тем в ЦБ РФ отмечают, что рост ипотечного кредитования в августе вырос на 3,7%. То есть граждане могли брать средства на покупку жилья в ожидании роста ставок. Впрочем, в дальнейшем такой спрос может существенно снизиться, что уже будет негативом для строительных компаний.

На фоне роста кредитования продолжила расти прибыль российских банков. В ЦБ РФ отмечают, что с начала года банки заработали 2,4 трлн руб. Лишь за август прибыль составила 353 млрд руб.

Негативом для всего рынка являются новости о гибких экспортных пошлинах с привязкой к курсу рубля. С 1 октября пошлины вводятся на широкий круг товаров для обеспечения стабильности внутреннего рынка. Пошлина будет начисляться от 4% до 7%. При курсе рубля ниже 80 за доллар пошлина начисляться не будет. Пошлина на удобрения может составить до 10% в зависимости от курса национальной валюты. Данный режим будет действовать до конца 2024 года. Как минимум, подобная мера поможет бороться с дефицитом топлива на внутреннем рынке, а ещё будет насыщать бюджет. У компаний станет меньше мотивации на ослабление рубля до выгодных им значений.

Сектор нефти и газа упал на 1,97%. Правительство ввело временные меры по ограничению экспорта топлива. Мера введена с целью насытить внутренний рынок в период повышенного спроса уборочной. Нефтяники получали существенные доходы от экспорта нефтепродуктов, пользуясь разницей внешних и внутренних цен. Естественно, что цены на дизельное топливо в Европе немедленно отреагировали ростом, но нас вряд ли волнует этот факт.

ТМК (TRMK) проведёт вторичное размещение акций. Основной акционер компании ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» предложит пакет около 15 млн акций, или 1,5% от общего количества. Цена размещения составляет 205-235 руб за бумагу. Сбор заявок состоится с 21 по 28 сентября, а финальная цена размещения будет объявлена не позднее 29 сентября. Инвесторы, участвующие в размещении получат право через 6 месяцев купить ещё одну акцию по цене размещения на каждую купленную. Новость можно было бы рассматривать исключительно позитивно, если бы не планы ТМК провести доп. Эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера.

Рубль укреплял свои позиции. Вероятно, что экспортёры продают валюту в рамках подготовки к налоговым платежам. Объёмы были достаточно высокими. В паре USD/RUB наторговали на 113,542 млрд руб, а в паре CNY/RUB на 175,422 млрд руб.

По итогам торгов:

USD/RUB – 95,91 (-0,25%),

EUR/RUB – 101,85 (-1,14%),

CNY/RUB – 13,108 (-0,4%).

Рост доходностей облигаций продолжает давить на американские акции

Торги в США завершились снижением основных индексов. Снижение было относительно спокойным и закрытие состоялось в близи минимумов дня. Рынок остаётся под впечатлением существенного изменения в проекции ставки ФРС. Как минимум, она говорит о более длительном периоде жёсткой денежной политики и даже о вероятности ещё одного повышения. Соответственно отреагировали доходности облигаций. По 10-летним обязательствам доходность подскочила на 13,3 Б.П. до 4,480%.

Статистика инвесторов явно не впечатлила. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе до 201 тыс. с 221 тыс. неделей ранее. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии провалился до -13,5 п. в сентябре по сравнению с 12,0 п. в августе при ожиданиях снижения лишь до -0,7 п. При этом рост в компонентах наблюдался в уплаченных ценах и занятости. Продажи домов на вторичном рынке жилья упали за август на 0,7%. Цены на вторичном рынке выросли на 3,9% в годовом выражении. То есть статистику вполне можно назвать стагфляционной.

Cisco Systems (CSCO) покупает Splunk (SPLK) по цене $157 за акцию, или $28 млрд. Google (GOOGL) опровергла слухи в СМИ об отказе к 2027 году использовать чипы Broadcom (AVGO) в инфраструктуре технологии искусственного интеллекта. FedEx (FDX) отчиталась о росте прибыли, но не дотянула до прогнозов по выручке. Компания по доставке провела мероприятия по сокращению расходов. Amazon (AMZN) решила отказаться от комиссии в 2% продавцам, которые самостоятельно осуществляют доставку. В ответ на забастовку персонала General Motors (GM) объявила о планах сокращения до 2 тыс. сотрудников.

Динамика по секторам: Real Estate -3,48%, Consumer Discretionary -2,88%, Materials -2,05%, Industrials -1,63%, Financials -1,62%, Communication Services -1,55%, Technology -1,52%, Energy -1,39%, Consumer Staples -1,31%, Utilities -1,08%, Health -0,92%.

По итогам торгов:

DJIA - 34070,42 п. (-1,08%),

S&P 500 - 4330,00 п. (-1,64%),

NASDAQ Composite - 13223,98 п. (-1,82%).

Банк Японии подтвердил приверженность сверх мягкой денежной политике

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. В Китае преобладали покупки. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что данные за август указывают на оживление экономики, хотя риски сектора недвижимости сохраняются. Тем не менее, они полагают, что улучшения будут постепенно набирать силу и в II полугодии статистика будет обнадёживающей. Однако отчёт Goldman Sachs вряд ли стоит считать пусковым механизмом роста. Китайский рынок достиг минимальных значений с ноября прошлого года, а по сей причине возникает высокая вероятность технического отскока. Слабость рынка в последние недели также обусловлена оттоком средств нерезидентов, который происходит семь недель подряд. В Гонконге рост более 2% наблюдался в технологичных бумагах. При этом в секторе застройщиков преобладало снижение. Рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по рейтингам четырёх китайских застройщиков со «стабильного» до «негативного».

Японский рынок снижался, хотя и смог отойти от минимальных значений дня. В этом ему явно помогала иена, которая ослабла до 148,0-148,1 за доллар. Банк Японии оставил свою ключевую ставку на уровне -0,1%, а также подтвердил приверженность сверх мягкой политики на обозримое будущее, пока не будет достигнута цель по инфляции на уровне 2%. Меж тем сама инфляция уже 17 месяцев находится выше целевого уровня. В августе индекс базовых цен остался на уровне 3,1%, как и в июле, а общенациональный индекс цен замедлился до 3,2% с 3,3%. В банковском секторе преобладали покупки, так как низкие ставки в Японии и высокие в других развитых странах позволяют финансовым организациям существенно зарабатывать без больших рисков: Mitsubishi UFJ Financial дорожали на 0,5%, Sumitomo Mitsui Financial повышались на 1,3%. Сектор морского транспорта был под давлением: Kawasaki Kisen Kaisha теряли около 3,3%, Mitsui O.S.K. Lines снижались на 2%. Слабая иена поддерживала интерес к акциям автомобилестроителей: Toyota Motor дорожали на 0,4%, а Honda Motor на 0,3%.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 32413,44 п. (-0,48%),

Hang Seng - 17821,01 п. (+0,94%),

Shanghai Composite - 3107,52 п. (+0,74%).

Бэквордация в нефтяных фьючерсах усиливается

После неуверенности в середине недели, нефть вновь дорожала. Проблема дефицита поставок сохраняется и это остаётся главной идеей торгов. В четверг РФ временно ограничила экспортные поставки бензина и дизельного топлива за пределы ЕАЭС. Это привело к росту цен на топочный мазут сразу на 5%, а также помогло котировкам нефти сократить основные потери. Структура бэквордации во фьючерсах на нефть подтверждает сохраняющиеся риски дефицита поставок. Ноябрьский Brent на $104 дороже декабрьского, на $2,24 дороже январского и на $3,39 дороже февральского. На прошлой неделе в пятницу разница была заметно меньше.

По состоянию на 8:40 мск: