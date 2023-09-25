ПСБ: На текущей неделе давление на кривую ОФЗ будет сохраняться

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

За прошедшую неделю кривая ОФЗ поднялась на 4-10 б.п., отыгрывая повышение ключевой ставки до 13% на последнем заседании ЦБ.

Мы пока не видим идей в классических ОФЗ с фиксированным купоном. Доходности коротких бумаг на уровне 12,1-12,3% годовых выглядят неинтересно в свете риторики регулятора относительно продолжительного удержания ставки на высоком уровне с риском дальнейшего ее повышения.

Давление на среднесрочные и длинные ОФЗ будет сохранять за счет предложения Минфина, который в ближайшие 3 года планирует занимать на внутреннем рынке более 4 трлн руб. ежегодно. Безусловно, значительную часть выкупят банки (флоутеры), однако предложение классических бумаг будет удовлетворять весь потенциальный спрос.

Рыночная конъюнктура может измениться при введении дополнительных ограничений по оттоку капитала и усилении позиций рубля, что позволит ожидать снижение ставки в 2024 г. и доходностей ОФЗ сроком 1-5 лет. На текущий момент, по-прежнему отдаем предпочтение флоатерам, в т.ч. корпоративным.