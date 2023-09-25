ПСБ: В пятницу индекс МосБиржи завершил торги на внутридневных максимумах, вернувшись к отметке 3050 пунктов

В пятницу индекс МосБиржи завершил торги на внутридневных максимумах, вернувшись к отметке 3050 пунктов

Объёмы торгов продолжили снижаться, составив по итогам дня 78,3 млрд руб., - минимальное значение с 14 сентября. На рынке преобладали позитивные настроения, абсолютно все сегменты оказались в плюсе. Наибольший рост показал сектор транспорта. Бумаги отсюда ранее были в аутсайдерах, поэтому вполне ожидаемо, что они подросли сильнее остальных на фоне возвращения позитивного сантимента. Порадовал инвесторов также финансовый сектор. Лидером роста стали акции МосБиржи, которые смогли обновить годовой максимум из-за появившихся новостей о том, что 27 сентября компания представит обновлённую дивидендную политику. Опередили рынок также бумаги ВТБ и TCS Group, а вот акции Сбербанка вновь отстали, показав существенно более скромный рост. Несмотря на то, что движение бумаг в секторе горной добычи и металлургии было разнонаправленным, отраслевой индекс также оказался в числе лучших. Откат акций РУСАЛа, Норникеля, ТМК и Полюса было полностью нивелирован сильно подорожавшими бумагами Полиметалла, сталелитейщиков и АЛРОСА. В нефтегазовом секторе все акции завершили торги в плюсе. После трёх сессий снижения смогли частично восстановить потери бумаги Транснефти, неплохо прибавили также акции Татнефти, ЛУКОЙЛа и Газпром нефти. Самый слабый рост продемонстрировали бумаги Газпрома. Из прочих бумаг отметим заметно прибавившие акции Магнита, ПИК, Самолёт и Ozon.

Ожидаем, что индекс МосБиржи будет двигаться сегодня в диапазоне 3000-3100 пунктов. Техническая картина по индексу внушает оптимизм, индекс удержался выше 3000 пт. и завершил торги на максимумах. Однако рост в пятницу мог быть вызван закрытием коротких позиций перед выходными, поэтому пока рано говорить о прекращении коррекции. Если в течение первой половины недели откат российского рынка не продолжится, тогда можно будет вернуться к открытию длинных позиций с короткими стоп-лоссами. Однако на данный момент мы считаем, что стоит повременить с покупками.