ПСБ: Ожидаем, что индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3000-3100 пунктов

Ожидаем, что индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3000-3100 пунктов

Техническая картина по индексу улучшилась, но пока рано говорить о завершении коррекции

Облигации На текущей неделе давление на кривую ОФЗ будет сохраняться

В фокусе

Итоги недели российского рынка акций

Индекс МосБиржи показал самое сильное падение за неделю с мая текущего года. Всю неделю рынок выглядел достаточно слабо, покупатели вернулись лишь в пятницу, благодаря чему индекс смог остаться выше отметки 3000 пунктов.

В аутсайдерах оказались бумаги сектора транспорта, что мы связываем с фиксацией прибыли по итогам их сильного роста с начала года. Так, бумаги НМТП и ДВМП прибавили с января 162% и 176% соответственно, в то время как индекс МосБиржи вырос на 41%.

Акции РуссНефти, X5 Group и ЛСР также оказались хуже рынка без каких-либо значимых новостей.

Неожиданным лидером уходящей недели стали бумаги Детского Мира, которые двигались в боковике с ноября прошлого года. Котировки взлетели за день на 20% на новости о том, что компания объявила о завершении трансформации в частный бизнес. Столь сильный рост можно объяснить тем, что инвесторы ожидают выкупа акций. В пресс-релизе было сказано, что оферта будет не ниже 71,5 руб. за акцию, что соответствует текущим котировкам.

Лучше рынка выглядели бумаги сталелитейщиков. Так, заметно прибавили также бумаги НЛМК, при этом значимых новостей не появлялось. Возможно, рынок ждёт публикацию финансовых результатов и появление информации о дивидендах. По итогам недели неплохо выросли акции Северстали.

Акции МосБиржи шли против рынка почти всю неделю и по итогам пятницы показали ралли благодаря появившимся сообщениям о том, что в ближайшие дни компания представит обновлённую стратегию и дивидендную политику.

Россиискии рынок акции

В пятницу индекс МосБиржи завершил торги на внутридневных максимумах, вернувшись к отметке 3050 пунктов. Объёмы торгов продолжили снижаться, составив по итогам дня 78,3 млрд руб., - минимальное значение с 14 сентября. На рынке преобладали позитивные настроения, абсолютно все сегменты оказались в плюсе. Наибольший рост показал сектор транспорта. Бумаги отсюда ранее были в аутсайдерах, поэтому вполне ожидаемо, что они подросли сильнее остальных на фоне возвращения позитивного сантимента. Порадовал инвесторов также финансовый сектор. Лидером роста стали акции МосБиржи, которые смогли обновить годовой максимум из-за появившихся новостей о том, что 27 сентября компания представит обновлённую дивидендную политику. Опередили рынок также бумаги ВТБ и TCS Group, а вот акции Сбербанка вновь отстали, показав существенно более скромный рост. Несмотря на то, что движение бумаг в секторе горной добычи и металлургии было разнонаправленным, отраслевой индекс также оказался в числе лучших. Откат акций РУСАЛа, Норникеля, ТМК и Полюса был полностью нивелирован сильно подорожавшими бумагами Полиметалла, сталелитейщиков и АЛРОСА. В нефтегазовом секторе все акции завершили торги в плюсе.. После трёх сессий снижения смогли частично восстановить потери бумаги Транснефти; неплохо прибавили также акции Татнефти, ЛУКОЙЛа и Газпром нефти. Самый слабый рост продемонстрировали бумаги Газпрома. Из прочих бумаг отметим заметно прибавившие акции Магнита, ПИК, Самолёт и Ozon.

Ожидаем, что индекс МосБиржи будет двигаться сегодня в диапазоне 3000-3100 пунктов. Локально техническая картина по индексу внушает оптимизм: индекс в последний день недели удержался выше 3000 пт. и завершил торги на максимумах. Однако рост в пятницу мог быть вызван закрытием коротких позиций перед выходными, поэтому пока рано говорить о прекращении коррекции. Если в течение первой половины недели откат российского рынка не возобновится, тогда можно будет вернуться к открытию длинных позиций с короткими стоп-лоссами. На данный момент мы считаем, что стоит повременить с покупками.



Россиискии рынок облигации

За прошедшую неделю кривая ОФЗ поднялась на 4-10 б.п., отыгрывая повышение ключевой ставки до 13% на последнем заседании ЦБ.

Мы пока не видим идей в классических ОФЗ с фиксированным купоном. Доходности коротких бумаг на уровне 12,1-12,3% годовых выглядят неинтересно в свете риторики регулятора относительно продолжительного удержания ставки на высоком уровне с риском дальнейшего ее повышения.

Давление на среднесрочные и длинные ОФЗ будет сохраняться за счет предложения Минфина, который в ближайшие 3 года планирует занимать на внутреннем рынке более 4 трлн руб. ежегодно. Безусловно, значительную часть выкупят банки (флоатеры), однако предложение классических бумаг будет удовлетворять весь потенциальный спрос.

Рыночная конъюнктура может измениться при введении дополнительных ограничений по оттоку капитала и усилении позиций рубля, что позволит ожидать снижения ставки в 2024 г. и доходностей ОФЗ сроком 1-5 лет. На текущий момент, по-прежнему отдаем предпочтение флоатерам, в т.ч. корпоративным.



Корпоративные и экономические события

Набсовет Московской биржи 27 сентября рассмотрит дивидендную политику и стратегию

Наблюдательный совет Московской биржи на заседании 27 сентября рассмотрит вопросы о стратегии группы и дивидендной политике, говорится в сообщении биржи.



Наше мнение: это очень ожидаемое событие, которое может изменить текущий инвестпрофиль компании в лучшую сторону. Существующая дивполитика предполагает выплату не менее 60% чистой прибыли по МСФО в зависимости от некоторых условий.

Мы положительно смотрим на акции торговой площадки. Считаем, что Московская биржа выигрывает за счет роста процентных ставок, и ждем высокой прибыли за 2023 год.



ВОСА Татнефти по дивидендам за I полугодие не состоялось из-за отсутствия кворума, повторное пройдет 28 сентября



Внеочередное собрание акционеров Татнефть, назначенное на 21 сентября, не состоялось из-за отсутствия кворума. На данном собрании акционеры должны были принять решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года. Совет директоров компании рекомендовал начислить акционерам по итогам шести месяцев 27,54 рубля на все виды акций.



Нашем мнение: новость нейтральна для акций компании, поскольку повторное собрание созывается 28 сентября с той же повесткой дня. Считаем, что акционеры утвердят рекомендованные дивиденды. Ожидания утверждения дивидендов может поддержать акции компании.