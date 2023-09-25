Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 сентября: 5 913,1699 руб/1 г золота и 71,7600/1 г серебра ЦБ РФ с 23 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 913,1699 руб.

1 грамм серебра - 71,7600 руб.

1 грамм платины - 2 831,5300 руб.

1 грамм палладия - 3 835,0701 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 89,6801 р. (1,49%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1300 р. (0,18%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 81,3201 р. (2,79%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 155,8099 р. (3,90%) . dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







