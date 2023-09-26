«Открытие»: Российский рынок не удержался от снижения

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок попытался консолидироваться в начале дня, но всё же не удержался от снижения. Индекс МосБиржи торговался между 3056,23 п. и 3025,89 п. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 27,2 млрд руб.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3038,06 п. (-0,36%), а индекс РТС -995,49 п. (-0,45%).

Лидерами среди индексных бумаг были Polymetal, «Русгидро», «Роснефть», GlobalTrans и «Сургутнефтегаз». Самыми слабыми оказались НЛМК, «Магнит», «Аэрофлот», OZON Holdings, TCS Group.

Бумаги Polymetal (POLY) вернулись к торгам на Московской Бирже после завершения процесса редоминциляции. Компания пока не рассматривает варианты возвращения к выплате дивидендов, но может начать задумываться об этом в конце текущего, или в начале следующего года. Кроме того, компания оценивает налог на сверх прибыль на уровне 600 млн руб.

Сектор нефти и газа торговался нейтрально. Однако акции «Роснефти» (ROSN) и «Сургутнефтегаз» (SNGS) дорожали. Нефть остаётся выше $90 за баррель и факт нового гибкого налога на экспорт с привязкой к курсу рублю не помешает показать сильные результаты за III квартал.

Под давлением акции «РусАл» (RUAL) и ГМК «Норникель» (GMKN). Компании существенно зависят от экспорта и для них очередные экспортные пошлины являются прямым негативом. При этом выбор между слабым рублём и его курсом в районе 80, где пошлины перестают действовать, не столь очевиден. При расходах в рублёвой зоне их выручка преимущественно внешняя.

Рубль укреплял свои позиции. Министр экономического развития Максим Решетников полагает, что решение проблемы курса рубля требует более широких мер, чем просто продажа внешней выручки компаний. Он предлагает изучить китайский опыт, но при этом речи о двойном курсе не идёт. Впрочем, обсуждение мер защиты рубля на этой неделе является вторичным. Компании готовятся к выплатам в бюджет. В конце недели этот фактор перестанет действовать.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 96,185 (-0,07%),

EUR/RUB – 102,19 (-0,40%),

CNY/RUB – 13,148 (-0,08%).

Мораль германского бизнеса падает пять месяцев подряд

Европейские индексы снижались. Негативное влияние Китая и собственная местная статистика привели к доминированию продавцов. Индекс деловых ожиданий Германии незначительно повысился в сентябре до 82,9 п. с 82,7 п. в августе. Оценка текущей ситуации снизилась до 88,7 п. с 89,0 п. Индекс делового климата также снизился до 85,7 п. с 85,8 п. Под давлением были акции люксовых производителей, которые получают значительную долю доходов в КНР. Бумаги LVMH теряли около 2%. Сектор базовых материалов терял более 2% на фоне снижения цен на металлы. Продолжили рост акции фармацевтической AstraZeneca на фоне повышения рекомендаций инвестиционными структурами. На прошлой неделе компания сообщила о завершении клинических испытаний нового препарата против рака груди, которые показали обнадеживающие результаты.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7606,86 п. (-1,00%),)

DAX - 15390,09 п. (-1,07%),

CAC 40 - 7111,32 п. (-1,02%).

РФ немного смягчила ограничения на топливный экспорт

Значимых новостей по рынку нет, кроме того, что РФ отменила ограничения на экспорт топлива для судов. Внутренние потребности в таком топливе постепенно будут сокращаться в связи с завершением летней навигации. Меж тем структура бэквордации в нефтяных фьючерсах не собирается слабеть. Разница между ноябрьским контрактом и февральским составляет около $4,20. То есть текущий дефицит на рынке рассматривается в качестве весьма сильного. Поэтому пока сложно ждать какую-либо коррекцию на фоне экономического уныния в Европе.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $93,17 (-0,11%),

Алюминий - $2228,5 (-1,00%),

Золото - $1945,3 (+0,12%),

Никель - $19260 (-0,80%).

Доходность 10-летних обязательств США вновь выше 4,50%

Индекс национальной активности ФРБ Чикаго снизился в августе до -0,16 п. с 0,07 п. в июле. Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,25% в Dow Jones до 0,35% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила выше 4,50%, что явно оказывает психологическое давление на участников торгов.

В рамках утренних торгов дорожают акции компаний онлайн потокового видео на фоне завершения диспута сценаристов и студий в Голливуде. Бумаги производителей спортивной обуви и одежды Foot Locker и Nike под давлением на фоне снижения рекомендаций на Wall Street. Кроме того, рост могут показать акции энергетического сектора. Если для большинства инвесторов дорогая нефть это риски инфляции, то для владельцев акций нефтяников это повод ожидать повышенные дивиденды.