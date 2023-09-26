ПСБ: Российский рынок акций начал неделю со снижения

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Индекс МосБиржи начал неделю со снижения и терял 0,4%, достигнув отметки 3035 п. Спрос на акции падал в отсутствие идей в «голубых фишках». При этом на рынке росли отельные истории.

Заметно лучше рынка были акции Совкомфлота на фоне ожиданий компании относительно ее чистой прибыли за 2 полугодие 2023 года, которая будет примерно соответствовать прибыли 1 полугодия 2023 года в рублевом эквиваленте. Компания обычно выплачивает в виде дивидендов 50% скорректированной чистой прибыли. Если удвоить результат за первое полугодие, то потенциальный дивиденд может составить около 18 руб./акция, что соответствует 16% дивидендной доходности при текущих котировках.

Акции Полиметалла продолжили рост на фоне сообщения о чистой прибыли компании за 1 полугодие 2023 года в размере 190 млн долл. против убытка 321 млн долл. годом ранее.

Бумаги Мечела реагировали ростом на новость о реструктуризации долга перед Газпромбанком.

После сильного снижения на прошлой неделе продолжили восстанавливаться акции Роснефти.

Против рынка росли акции Соллерса и КАМАЗа на идее расширения бизнеса компаний.

Спрос на отдельные «идейные» бумаги может улучшить отношение инвесторов к рынку, которые могут попробовать перейти к локальным покупкам более широким фронтом. В случае нейтрального внешнего фона, индекс МосБиржи завтра может попробовать подняться в верхнюю часть диапазона 3000-3100 пунктов.