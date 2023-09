Комментарии «Открытие»: Негатив внешних рынков не способствует покупкам российских акций Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Негатив внешних рынков не способствует покупкам российских акций Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть дешевеет на опасениях рецессии в основных экономических зонах мира. В Китае рынок вновь оглядывается на акции застройщиков. В США ставки близки к максимальным за 16 лет. В Японии рынок удерживается от более глубокого падения за счёт слабой иены. Металлы дешевеют. Всё это указывает на то, что российскому рынку будет весьма сложно расти в таких негативных внешних условиях. Поэтому нельзя исключать достаточно акцентированного снижения с тестированием уровня 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Российский рынок незначительно снизился в понедельник. индекс МосБиржи пытался выйти в плюс, но всё же продажи возобладали. Диапазон торговли составил 3056,23 п. до 3025,89 п. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 43,799 млрд руб. По итогам торгов 25 сентября индекс МосБиржи - 3045,39 п. (-0,12%), а индекс РТС -997,09 п. (-0,29%). Лидеры роста на 23:00 мск: Polymetal 548 4,52% РусГидро 0,88 3,56% Ростел -ао 73,17 1,7% iПозитив 2 321 1,66% Роснефть 520,65 1,31% Лидеры снижения на 23:00 мск: НЛМК ао 202,26 -2,64% ЭН+ГРУП ао 503,8 -2,02% OZON-адр 2 541,5 -1,72% Аэрофлот 40,34 -1,61% ПИК ао 752,6 -1,41% 9 отраслевых индексов завершили день в плюсе. Лишь сектор металлов и добычи снизился на 0,93%. Рост более 2% показали секторы электроэнергетики (+2,22%), химии и нефтехимии (+2,56%). В секторе металлов и добычи большинство компонентов снизились. Бумаги Polymetal (POLY) продолжили рост после возобновления торгов на прошлой неделе по завершению редоменциляции. Однако пока компания не готова обсуждать вопрос выплаты дивидендов, но может вернуться к их рассмотрению в конце текущего, или начале следующего года. Также выплаты на сверх доходы могут составить 600 млн руб, что существенно не отразится на финансовых результатах. Бумаги «Мечел» (MTLR) не смогли выйти в плюс. Тем не менее компания сообщила о реструктуризации долга на $320 млн, а также о заключении мирового соглашения и соглашения об обязательствах с Банком ГПБ. «Банк ГПБ (АО) занял конструктивную позицию, что позволило компании реструктурировать задолженность по кредиту не только в части транша, предоставленного «Газпромбанком», а полностью по всем трем траншам. Таким образом, размер неурегулированных кредитных обязательств Группы «Мечел» снизился с 15% до 3% от величины кредитного портфеля Группы. «Мечел» не имеет неурегулированных обязательств по кредитам, привлеченным в российских финансовых организациях», - говорится в пресс-релизе «Мечел». Продолжилась дискуссия о рубле. Глава МЭР Максим Орешкин считает, что решить проблему курса лишь обязательной продажей валюты невозможно. Необходимо применить опыт китайской валютной системы. Однако к вечеру ЦБ РФ высказал своё мнение, которое выступает против каких-либо мембран для рубля, что породит разные курсы и приведёт к дисбалансу. Меж тем в Минфине ждут рубль к концу года около 94 за доллар, а в 2024 году в диапазоне 90-92 руб. То есть, фактически, закрепляется тот факт, что ослабление рубля на 35% и более за год это считается приемлемым. Сам же рубль смог немного укрепить свои позиции в понедельник. При этом объёмы нельзя назвать значительными. В паре USD/RUB наторговали на 79,394 млрд руб, а в паре CNY/RUB на 150,146 млрд руб. По итогам торгов: USD/RUB – 96,235 (-0,02%),

EUR/RUB – 101,98 (-0,59%),

CNY/RUB – 13,144 (-0,11%). Глава ФРБ Чикаго пугает долгими высокими ставками Американские индексы завершили торги понедельника небольшим ростом, хотя доходности облигаций явно этому препятствовали. Доходность по 10-летним обязательствам подскочила на 10,4 б.п. до 4,544%. Это максимум за 16 лет. Новый глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби вновь говорил о том, что вопрос о высоте ставки смещается в сторону продолжительности жёсткой политики, но ещё одно повышение всё же будет обсуждаться до конца года. Сам таргет по инфляции ФРС пока поменять не может. Гулсби поделился ощущением, что длительность жёсткой политики может оказаться существенной больше, чем полагает рынок. Из статистики отметим лишь Чикагский Индекс Национальной активности. Его значение упало до -0,16 п. в августе с 0,07 в июле. Кстати, в последнее время этот показатель пользуется повышенным вниманием. В сентябре, скорее всего, значение будет ещё ниже из-за забастовок на автомобилестроительных предприятиях. Ford (F) заявляет о том, что всё ещё остаются вопросы, которые не позволяют заключить всеобъемлющее соглашение с профсоюзами. Amazon (AMZN) инвестирует до $4 млрд в стартап искусственного интеллекта Anthropic. Предложение Booking (BKNG) о покупке Etraveli Group было заблокировано европейским регулятором. Apple (AAPL) планирует в пять раз увеличить производство в Индии, инвестировав до $40 млрд в течение четырёх лет. Morgan Stanley обнадежил тем, что продажи iPhone 15 идут более активно, чем продажи iPhone 14. Berkshire Hathaway (BRK.B) продала 4,8 млн акций HP Inc. Медийные компании, включая Netflix 9NFLX) пользовались спросом на фоне завершения диспута сценаристов и производителей фильмов в Голливуде. Динамика по секторам: Energy +1,28%, Materials +0,8%, Consumer Discretionary +0,67%, Health +0,54%, Technology +0,47%, Industrials +0,46%, Communication Services +0,38%, Financials +0,15%, Real Estate -0,17%, Utilities -0,2%, Consumer Staples -0,43%. По итогам торгов: DJIA - 34006,88 п. (+0,13%),

S&P 500 - 4337,44 п. (+0,40%),

NASDAQ Composite - 13271,32 п. (+0,45%). Кризис застройщиков не отпускает китайский рынок Азиатские рынки преимущественно снижались. В Китае продолжается падение акций China Evergrande. Компания вновь не смогла расплатиться по оншорным бондам более чем на $500 млн. Кроме того, руководство компании подверглось аресту, а сама компания не в состоянии выпускать новые долги для покрытия уже имеющихся. Сектор застройщиков в Гонконге терял около 1,5%. В понедельник Джо Байден включил 11 китайских и 5 российских компаний в очередной санкционный список за то, что они сотрудничают в сфере производства БПЛА. В Шанхае под давлением был банковский сектор и сектор оборонных поставщиков. Японский рынок удерживался от более крутого падения за счёт ослабления иены до 148,9 за доллар. Меж тем негативное влияние на акции технологичных компаний, включая полупроводниковую отрасль, оказывал рост доходностей в США. Бумаги Tokyo Electron теряли около 3,3%, а Advantest Corp. 2,3%. Банки были в более выгодном положении: акции Mitsubishi UFJ Financial повышались на 1,0%, Sumitomo Mitsui Financial на 1,6%, а Mizuho Financial на 0,3%. Также спросом пользовались бумаги страховых компаний, чей сектор поднимался на 1,1%. Данный сектор традиционно инвестирует доходы от продажи страховок в безрисковые инструменты и высокие ставки по облигациям США означают для них повышенные доходы. По состоянию на 8:20 мск: NIKKEI 225 - 32379,99 п. (-0,91%),

Hang Seng - 17563,03 п. (-0,94%),

Shanghai Composite - 3109,80 п. (-0,19%). Страхи рецессии в основных экономических зонах пугают нефть Общий пессимизм на финансовых рынках и высокие доходности облигаций негативно сказываются на нефтяных котировках. При планах ФРС вновь повысить ставку вероятность экономического замедления в Северной Америке становится выше. Плюс к этому в Китае продолжается кризис в строительной отрасли, что также не придаёт оптимизма. Конечно, ряд банков отмечает, что спрос в КНР восстановился до 16,0 млн баррелей в сутки, но пока сложно говорить о его устойчивости. Впереди праздничная неделя, когда китайцы будут более активно путешествовать. Соответственно, статистика поездок может внести некоторые коррективы в рыночные ожидания. Впрочем, проблемы могут образоваться и по американскому направлению. В Агентстве Moody’s предупредили, что очередные проблемы с бюджетом США могут привести к снижению рейтинга США на одну ступень. Тем не менее, в National Australia Bank полагают, что в IV квартале средняя цена Brent всё же составит $94 за баррель, если только не произойдут изменения в политике добровольного дополнительного сокращения со стороны Саудовской Аравии и РФ. По состоянию на 8:40 мск: Brent - $92,86 (-0,46%),

Алюминий - $2230 (-0,18%),

Золото - $1932,9 (+0,03%),

Никель - $19100 (-0,26%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги