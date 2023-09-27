ПСБ: Индекс МосБиржи удержал отметку 3000 пунктов

Индекс МосБиржи после утреннего снижения и приближения к отметке 3000 пунктов к завершению торговой сессии вышел в «плюс».
Среди лидеров роста сектор металлургии и финансов.
В секторе металлургии лидировали акции сталелитейных компаний на идее возвращения компаний к выплатам дивидендов.
В финансовом секторе отметим акции Сбербанка и ВТБ на ожиданиях высокой прибыли по итогам 2023 года.
Компании нефтегазового сектора сократили снижение на фоне роста цен на нефть. Котировки Brent прибавляли 0,5% и поднялись выше отметки 92 долл./барр.
Инвесторы вслед за ростом «идейных» бумаг пытаются перейти покупкам более широким фронтом. Индекс МосБиржи завтра может попробовать подняться в верхнюю часть диапазона 3000-3100 пунктов. Поддержку индексу могут оказать цены на нефть, которые перешли к росту.
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