ПСБ: Не ожидаем увидеть высокий спрос на сегодняшних аукционах Минфина

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Давление на котировки ОФЗ сохраняется – во вторник кривая выросла на 4-10 б.п., инверсия кривой на сроке 1-10 лет увеличилась на 12 б.п. – до 60 б.п. (12,42% и 11,82% годовых соответственно).

Из-за сохранения рисков повышения ключевой ставки в октябре еще на 100 б.п. – до 14% годовых плавный рост доходности коротких ОФЗ и инверсии кривой будет продолжен. Давление на длинный участок кривой будут оказывать размещения Минфина классических выпусков ОФЗ.

Так, сегодня министерство предложит к размещению 15-летний классический выпуск и 10-летний ОФЗ-ИН. Не ожидаем увидеть высокого спроса на аукционах. Спрос на ОФЗ-ПД традиционно умеренный из-за большой дюрации и рисков дальнейшего ужесточения ДКП ЦБ, на ОФЗ-ИН - из-за временного лага по учету инфляции в индексации номинала, которая сейчас находится на минимумах текущего года.

Рекомендуем обратить внимание на первичный рынок корпоративного сегмента: флоутеры АФК Система (–/АА-) с ориентиров купона RUONIA + 225 б.п., РЖД (AAA/AAA) (RUONIA + 125 б.п.), а также короткий (оферта через 1,5 года) классический бонд ЯТЭК (А/-) с ориентиром доходности до 16% годовых.