ПСБ: Индекс МосБиржи продолжит отскок. По нашим оценкам, сегодня он будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов

Предпочтение отдаём акциям Сбербанка, МосБиржи, металлургам и нефтегазовым компаниям

Облигации

Не ожидаем увидеть высокий спрос на сегодняшних аукционах Минфина



В фокусе

Индекс МосБиржи может подняться выше отметки 3100 пунктов



Вчера индекс МосБиржи вновь отскочил от круглой отметки 3000 пт., завершив день в небольшом плюсе. Примечательно, что вернулся спрос на акции Сбербанка, которые уже долгое время в целом выглядят безыдейно. Мы считаем, что в ближайшие дни индекс способен вернуться в диапазон 3100-3140 пунктов. Поддержкой должны выступить высокие цены на нефть, стабильная ситуация на валютном рынке и уже заметно скорректировавшиеся бумаги, которые могут частично восстановить потери. Тем не менее, говорить о завершении коррекции рано. Текущий рост российского рынка выглядит именно как отскок, после чего, вполне вероятно, мы увидим новую волну распродаж во всех бумагах. Инвесторы могут попробовать поймать этот краткосрочный рост, совершая спекулятивные покупки. После этого стоит дождаться достижения целей по индексу, обозначенных выше и фиксировать прибыль.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи вчера смог удержаться выше отметки 3000 пунктов. Российский рынок начал торги снижением, но всё же смог восстановить потери, снова завершив день немногим ниже уровня 3050 пт. Объёмы торгов выросли впервые за четыре торговые сессии, составив по итогам дня 60,7 млрд руб. Наибольшую поддержку, оказали подорожавшие бумаги металлургов и Сбербанка, благодаря чему индексу МосБиржи и удалось отскочить. Акции НЛМК в данном случае показали самый сильный рост, прибавив за день 3,3%. Они полностью восполнили потери предыдущего дня, сумев завершить торги на новых локальных максимумах. Чуть меньшую динамику продемонстрировали бумаги Северстали и ММК, которые подросли на 2,9% и 2,3% соответственно. Каких-либо значимых новостей не поступало, текущий рост, как мы считаем, вызван ожиданиями появления информации по выплате дивидендов, а также тем, что новая экспортная пошлина, которая будет действовать с 1 октября, не окажет сильного влияния на финансовые результаты компаний. На данный момент внутренний рынок — это приоритет для металлургов благодаря высокому и стабильному спросу. Также без явных триггеров неплохо вчера прибавили акции Сбербанка, показав самый сильный дневной рост с 12 сентября. Из прочих бумаг отметим расписки X5 Retail Group, заметно подорожавшие после шести сессий снижения, в течение которых акции компании потеряли почти 13%.

Ожидаем сегодня продолжения отскока индекса МосБиржи. По нашим оценкам, сегодня он будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов. Предпочтение отдаём лидерам вчерашних торгов – металлургам и Сбербанку. Кроме этого, могут продолжить расти акции МосБиржи. Сегодня пройдёт заседание набсовета компании, где будут рассмотрены вопросы о стратегии группы и дивидендной политике. Ожидаем возвращения спроса инвесторов на бумаги нефтегазовых компаний на фоне растущих цен на нефть и стабильной ситуации на валютном рынке.



Российский рынок облигации

Давление на котировки ОФЗ сохраняется – во вторник кривая выросла на 4-10 б.п., инверсия кривой на сроке 1-10 лет увеличилась на 12 б.п. – до 60 б.п. (12,42% и 11,82% годовых соответственно).

Из-за сохранения рисков повышения ключевой ставки в октябре еще на 100 б.п. – до 14% годовых плавный рост доходности коротких ОФЗ и инверсии кривой будет продолжен. Давление на длинный участок кривой будут оказывать размещения Минфина классических выпусков ОФЗ.

Так, сегодня министерство предложит к размещению 15-летний классический выпуск и 10-летний ОФЗ-ИН. Не ожидаем увидеть высокого спроса на аукционах. Спрос на ОФЗ-ПД традиционно умеренный из-за большой дюрации и рисков дальнейшего ужесточения ДКП ЦБ, на ОФЗ-ИН - из-за временного лага по учету инфляции в индексации номинала, которая сейчас находится на минимумах текущего года.

Рекомендуем обратить внимание на первичный рынок корпоративного сегмента: флоатеры АФК Система (–/АА-) с ориентиров купона RUONIA + 225 б.п., РЖД (AAA/AAA) (RUONIA + 125 б.п.), а также короткий (оферта через 1,5 года) классический бонд ЯТЭК (А/-) с ориентиром доходности до 16% годовых.



Корпоративные и экономические события

Банк Санкт-Петербург выплатит дивиденды за 1 полугодие в размере 19,08 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 руб. на привилегированную



Акционеры банка Санкт-Петербург на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 1 полугодия 2023 года в размере 19,08 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную, говорится в сообщении банка. Всего на выплату дивидендов будет направлено 8,5 млрд рублей. Датой закрытия реестра на получение дивидендов утверждено 9 октября.



Наше мнение: акционеры утвердили дивиденды, которые ранее были рекомендованы СД, поэтому событие ожидаемое и нейтральное для акций компании. Дивидендная доходность формируется по обыкновенным акциям на уровне 6,6%, по привилегированным – 0,4%. Последний день торгов с дивидендами – 6 октября с учетом режима Т+1.