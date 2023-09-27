Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 сентября: 5 955,7100 руб/1 г золота и 72,9000/1 г серебра ЦБ РФ с 27 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 955,7100 руб.

1 грамм серебра - 72,9000 руб.

1 грамм платины - 2 843,4900 руб.

1 грамм палладия - 3 839,8000 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0200 р. (0,03%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2100 р. (0,29%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 62,1899 р. (2,14%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 101,4200 р. (2,57%) . dims

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