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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 сентября: 5 955,7100 руб/1 г золота и 72,9000/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 955,7100 руб.
  • 1 грамм серебра - 72,9000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 843,4900 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 839,8000 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0200 р. (0,03%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2100 р. (0,29%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 62,1899 р. (2,14%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 101,4200 р. (2,57%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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