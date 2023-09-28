ПСБ: Российский рынок сегодня продолжил отскакивать

После того как вчера индекс МосБиржи протестировал отметку 3000 пунктов и смог восстановить потери, сегодня он продолжил подъём. Если накануне тянули рынок вверх акции сталелитейщиков и Сбербанка, то сегодня спрос инвесторов был сконцентрирован на акциях нефтегазовых компаний. В уверенный плюс вышли бумаги ЛУКОЙЛа. В течение дня они достигали круглого значения 6500 руб., но всё же не смогли её удержать. Неплохой результат показали также акции Татнефти, оказавшись в списке лидеров среди бумаг нефтегазовых компаний.

В секторе горной добычи и металлургии отметим акции Распадской, которые продолжают восстанавливаться после довольно ощутимой коррекции. Более 5% прибавляют бумаги INARCTICA на фоне появившихся сообщений о том, что в 2023 году вылов лососей составит порядка 600 тыс. т, что в 2,5 раза выше показателей 2022 г. Однако, вероятно, реакция инвесторов на эти сообщения излишне сильная, так как INARCTICA лидер по выращиванию аквакультурного лосося, а в сообщении речь идёт преимущественно про вылов в открытом море. Довольно сильно выросли также акции ИТ компаний благодаря улучшению настроений на рынке. В лидерах оказались расписки Ozon и HeadHunter.

Вероятно, индекс МосБиржи завтра сможет продолжить движение к отметке 3100 пунктов. Многое будет зависеть от того, на каких отметках завершится вечерняя сессия. Важно, чтобы индекс остался выше уровня 3050 пт. В таком случае остаётся шанс увидеть продолжения отскока.

Несмотря на это, отметим ещё раз, что ситуация на рынке непростая и уверенно говорить о восстановлении довольно сложно. По этой причине считаем, что стоит воздерживаться от рискованных сделок и рассмотреть возможность фиксировать ранее открытые позиции во время роста рынка.