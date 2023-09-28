ПСБ: На IV квартал у Минфина снова амбициозные планы по размещению ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Доходности ОФЗ в среду продолжили плавный рост практически по всей длине кривой (на 2-3 б.п.). Негативом для рынка выступило возобновившееся давление на рубль, а также низкий спрос на аукционах Минфина (аукционы были признаны несостоявшимися). Напомним, инвесторам был предложен 15-летний классический выпуск и 10-летний ОФЗ-ИН.

По итогам III квартала Минфин привлек за счет ОФЗ ~700 млрд руб. (70% плана); объем нетто размещения составил всего 270 млрд руб. за счет крупных погашений. Фактор давления на котировки среднесрочных и длинные ОФЗ со стороны Минфина сохранится и в IV квартале при плане в 1 трлн руб. При этом до конца года будет погашен только 1 выпуск на 150 млрд руб. (план по нетто-объему составляет 850 млрд руб.).

Рекомендуем обратить внимание на первичные размещения корпоративных флоатеров: помимо ранее объявленных выпусков АФК Системы (–/АА-) с ориентиров купона RUONIA + 225 б.п., РЖД (AAA/AAA) (RUONIA + 125 б.п.), о размещении объявил Газпром капитал (AAA/AAA) (ориентир по премии к RUONIA будет объявлен позднее).