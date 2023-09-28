ПСБ: Ожидаем увидеть продолжение подъёма индекса МосБиржи. По нашим оценкам, индекс сможет сегодня протестировать отметку 3100 пунктов

Предпочтение отдаём нефтегазовым компаниям. Вполне вероятно, лучше рынка вновь будут и акции из сегментов транспорта и ИТ

Облигации

На IV квартал у Минфина снова амбициозные планы по размещению ОФЗ



В фокусе

Brent обновила максимум с ноября 2022 года, в октябре может пойти в зону 100+ долл./барр.



Цены на нефть Brent вчера протестировали отметку в 97 долл./барр., обновив максимумы с ноября 2022 года на фоне данных о дальнейшем сокращении запасов сырой нефти в США на прошлой неделе (-2,17 млн барр.).

С начала сентября нефтяные котировки прибавили почти 10% на фоне устойчивого спроса на нефтепродукты в развитых странах и Азии при ограниченности предложения со стороны ОПЕК+, усугубляемого в последние дни и введенным запретом на экспорт нефтепродуктов из России.

В ближайшие дни рынок нефти может несколько охладеть, - все же представленные вчера данные Минэнерго США нельзя назвать однозначно позитивным сигналом для «быков»: загрузка мощностей НПЗ в стране снизилась до 89,5%, а спрос вырос только на бензин и керосины (на дизель – чуть упал).

Но в октябре нефтяные котировки способны продолжить рост: дефицитный рынок в условиях стартующего в Европе отопительного сезона может, по нашему мнению, подтолкнуть Brent к зоне 100+ долл./барр., полагаем, локально – дорогая нефть выступает дополнительным фактором ослабления деловой активности в Европе и США в конце года.

Благоприятная конъюнктура рынка нефти способна оказать как минимум в начале месяца поддержку и акциям нефтегазового сектора. В нем мы предпочитаем бумаги ЛУКОЙЛа и Татнефти, весьма интересные как с фундаментальной точки зрения, так и исходя из ожидаемой дивидендной доходности.

Россиискии рынок акции

Российский рынок акций вчера продолжил отскакивать. Индекс МосБиржи завершил торги на максимальной отметке с 20 сентября, поднявшись к 3077 пунктам. В то же время объёмы торгов сократились, составив 53,2 млрд руб. по итогам дня, что на 32% ниже среднего значений за сентябрь. Лидером стал сегмент транспорта. За исключением бумаг НКХП, которые показали небольшой минус, все остальные акции транспортных компаний заметно опередили индекс МосБиржи. Отдельно отметим бумаги Совкомфлота, которые завершили день на новом историческом максимуме, - 116,83 руб. Неплохо прибавили также акции электрогенерирующий компаний. Явно выделялись здесь бумаги ФСК-Россетей, которые резко ускорили свой рост после публикации финансовых результатов за I полугодие. В списке лидеров оказался также сегмент ИТ компаний, - большинство бумаг также росли сильнее рынка. Более скромную динамику показали акции из потребсектора. Сильно выделялись бумаги INARCTICA, которые прибавили более 7%, что, как мы думаем, это связано с появившимися сообщениями о том, что в 2023 году вылов лососей составит порядка 600 тыс. т, что в 2,5 раза выше показателей 2022 г. Однако, вероятно, реакция инвесторов на эти сообщения излишне сильная, так как INARCTICA лидер по выращиванию аквакультурного лосося, а в сообщении речь идёт преимущественно про вылов в открытом море. Что касается ключевых сегментов, то сектор горной добычи и металлургии, а также финансов выглядели довольно безыдейно. В то же время, отметим вернувшийся спрос на акции нефтегазовых компаний благодаря дорожающей нефти. Бумаги Роснефти прибавили 2,3%, а акции ЛУКОЙЛа подорожали на 1,6%.

Ожидаем увидеть продолжение подъёма индекса МосБиржи. Вполне вероятно, что сегодня он сможет протестировать отметку 3100 пунктов. Отдаём предпочтение бумагам нефтегазовых компаний, которые могут пользоваться спросом на фоне высоких цен на нефть и ослабления рубля. Кроме этого, вполне вероятно, лучше рынка вновь будут и акции из сегмента транспорта и ИТ.



Российский рынок облигации

Доходности ОФЗ в среду продолжили плавный рост практически по всей длине кривой (на 2-3 б.п.). Негативом для рынка выступило возобновившееся давление на рубль, а также низкий спрос на аукционах Минфина (аукционы были признаны несостоявшимися). Напомним, инвесторам был предложен 15-летний классический выпуск и 10-летний ОФЗ-ИН.

По итогам III квартала Минфин привлек за счет ОФЗ ~700 млрд руб. (70% плана); объем нетто размещения составил всего 270 млрд руб. за счет крупных погашений. Фактор давления на котировки среднесрочных и длинных ОФЗ со стороны Минфина сохранится и в IV квартале при плане в 1 трлн руб. При этом до конца года будет погашен только 1 выпуск на 150 млрд руб. (план по нетто-объему составляет 850 млрд руб.).

Рекомендуем обратить внимание на первичные размещения корпоративных флоатеров: помимо ранее объявленных выпусков АФК Системы (–/АА-) с ориентиров купона RUONIA + 225 б.п., РЖД (AAA/AAA) (RUONIA + 125 б.п.), о размещении объявил Газпром капитал (AAA/AAA) (ориентир по премии к RUONIA будет объявлен позднее).



Корпоративные и экономические события

Прибыль ФСК - Россети по МСФО в I полугодии составила 123,9 млрд руб., EBITDA - 254,7 млрд руб.



Консолидированная прибыль ФСК-Россети в январе-июне этого года составила 123,87 млрд руб., сообщается в соответствующей отчетности компании. Показатель EBITDA при этом равнялся 254,7 млрд руб. Выручка компании за период составила 678,86 млрд руб.., операционные расходы - 533,27 млрд руб. Компания не приводит аналогичные показатели за шесть месяцев 2022 года.



Наше мнение: акции компании позитивно отреагировали на отчетность, прибавив 9%. Однако этот рост выглядит избыточным, поскольку ФСК-Россети реализует масштабную инвестиционную программу, в частности, по электрификации БАМа и Транссибирской магистрали. Капитальные вложения компании в 2023-2024 годах могут составить 992 млрд руб. Инвестиционная программа является приоритетным направлением, поэтому не ожидаем дивидендов до 2026 года, их отсутствие будет сдерживать интерес к акциям компании.