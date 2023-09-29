«Открытие»: Подорожавшая нефть стимулировала рост акций нефтяников

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок повышался в первой половине дня в четверг. Подорожавшая нефть стимулировала рост акций нефтяников. В бумагах «Московской Биржи» разочарование новой дивидендной политикой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 30,4 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3084,98 п. (+0,56%), а индекс РТС - 1002,16 п. (+0,29%).

Лидерами среди индексных бумаг были GlobalTrans, привилегированные и обыкновенные бумаги «Сургутнефтегаз», «Россети» и «ЛУКОЙЛ». Самыми слабыми оказались «Московская Биржа», АФК «Система», «Аэрофлот», ММК и Polymetal.

Акции «Московской Биржи» (MOEX) оказались среди аутсайдеров. Новая дивидендная стратегия предполагает выплаты не менее 50% от прибыли по МСФО на ежегодной основе. Ранее предполагались выплаты не менее 60% от прибыли.

Бумаги ВТБ (VTBR) повышались в пределах 0,8%. Прибыль по МСФО за 8 месяцев составила 351,2 млрд руб, а в августе 25,9 млрд руб. Возврат на капитал (RoE) составил 28,4%. Объём совокупного кредитного портфеля вырос с начала года на 14,1%. Кроме того, ВТБ не планирует проводить доп. Эмиссию акций, как минимум, в течение пяти лет.

«ВСМПО-Ависма» (VSMO) отчиталась о росте прибыли в I полугодии в 3,1 раза до 12,345 млрд руб. Выручка увеличилась на 3,9% до 54,373 млрд руб.

Рубль незначительно слабел против основных валют. Продолжилась заочная дискуссия главы ЦБ РФ и министра экономического развития по поводу курса рубля. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступала на московском финансовом форуме. Она считает, что главным фактором стабилизации курса остаётся ставка регулятора. «Мы повысили ключевую ставку... уверяю вас, если бы у нас ставка оставалась 7,5-8,5%, курс был бы гораздо более слабым. Звучат предложения, как сделать, чтобы курс был более стабильным, в том числе по поводу введения дополнительных валютных ограничений, у нас идут дискуссии. Мне кажется, наш опыт и опыт других стран показывает, что административные меры очень быстро обходятся и не дают значимого эффекта. Нужны экономические стимулы, нужна привлекательность рублевых сбережений, как это и работает всегда, когда бизнес и люди предпочитают хранить сбережения в рублях, а не переводить в валюту. А это происходит, когда они не опасаются, что их средства обесценятся, при предсказуемой и низкой инфляции», - сказала она. Глава МЭР Максим Решетников предлагает использовать новые инструменты для стабилизации рубля. «Мне кажется, нам надо выстраивать более сложную систему. Ведь даже ЦБ допускает, что возможны ограничения движения капитала на временном периоде. Так мы и не говорим навсегда. Давайте просто пробовать какие-то новые инструменты, иначе нам за открытость придется постоянно платить повышенной ставкой, потому что нам придется туда закладывать все риски», - отметил он.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 96,93 (+0,02%),

EUR/RUB – 102,05 (+0,09%),

CNY/RUB – 13,296 (+0,63%).

Европейские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Основные ожидания на рынке сосредоточены на данных по инфляции, которые будут публиковаться по странам еврозоны. Предполагается, что замедление роста цен может стать поводом для того, чтобы ЕЦБ остановил цикл ужесточения денежной политики. Повышался сектор энергетики на фоне подорожавшей нефти. Акции бюджетного перевозчика Ryanair теряли более 2% на фоне сокращения полётной программы из-за задержек с поставками самолётов Boeing. Акции производителя чипов и сенсоров AMS Osram провалились на 18% на новостях о планах компании дополнительно разместить акции на 2,2 млрд евро для пополнения капитала. Оценка делового и потребительского доверия в еврозоне упала в сентябре до 93,3 п. с 93,6 п. в августе. Индекс делового климата незначительно повысился до -0,36 п. с -0,41 п.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7572,48 п. (-0,27%),

DAX - 15251,08 п. (+0,22%),

CAC 40 - 7104,79 п. (+0,47%).

Бэквордация в нефтяных фьючерсах усиливается

Нефть дешевела, но оставалась выше $96 за баррель. Структура бэквордации в нефтяных фьючерсах продолжает расширяться, указывая на дефицит поставок. Ноябрьский Brent стоит на $5,50 дороже февральского, а также на $8,50 дороже майского. То есть усилия ОПЕК+ приносят свои плоды и запасы начинают сокращаться, сдвигая вверх ценовые ожидания.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $96,17 (-0,39%),

Алюминий - $2267,5 (+1,34%),

Золото - $1893,5 (+0,11%),

Никель - $18905 (-0,76%).

ВВП США пока не вызывает тревог

Оценка ВВП США в II квартале улучшена до 2,1% с 2,0% ранее. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 204 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 202 тыс. неделей ранее.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,1%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам незначительно снизилась ниже 4,61%. До конца дня выйдут данные по незавершённым продажам недвижимости, а также выступят 4 представителя ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла.

Акции Micron Technology теряли около 5% после ухудшения прогноза на IV квартал. Под давлением вновь могут быть акции автомобилестроителей. Руководство профсоюзов работников отрасли предупредило, что пойдёт на расширение забастовки, если до конца пятницы не поступят удовлетворительные предложения со стороны корпораций.